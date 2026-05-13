В Москве запретят публиковать фото и видео последствий дроновых атак: как будут наказывать

В Кремле решили запретить жителям Москвы публиковать фото и видео последствий атак украинских беспилотников.

Решение принято на основании положения Антитеррористической комиссии Москвы, чтобы якобы не допустить "распространения недостоверной информации". Об этом говорится в пресс-релизе мэрии Москвы, сообщает издание "Медуза".

В мэрии объяснили этот запрет необходимостью "обеспечения общественной безопасности".

"В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, в том числе результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Это положение принято с целью предотвращения распространения недостоверной информации", — говорится в официальном заявлении мэрии Москвы.

Ограничения не будут касаться информации, которую публикует Минобороны России, а также мэр и правительство Москвы.

"Запрещается распространять информацию о совершении на территории Москвы террористических актов до обнародования информации, опубликованной Министерством обороны, на официальном сайте мэра Москвы и правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге мэра Москвы в сети Интернет. Ограничения касаются также последствий атак с применением БПЛА и других средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждения имущества, включая критически важную инфраструктуру", — говорится в заявлении.

За нарушение будет грозить штраф: 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч для должностных лиц и 50-200 тысяч российских рублей для юридических лиц.

Атаки дронов на Москву: что известно

Напомним, что 13 мая в России заявили о том, что Москва была атакована беспилотниками. По их данным, утром были сбиты два беспилотника, которые летели на столицу РФ. В то же время на месте падения беспилотников есть обломки. Об этом сообщил городской голова Москвы Сергей Собянин. Всего, по данным Министерства обороны России, было якобы сбито 286 украинских беспилотников.

Во время атаки украинских дронов 4 мая на Москву пострадал дом известного российского блогера Михаила Литвина.