Чи загрожує Франції епідемія хантавірусу: що показали тести МОЗ

У Франції всі 26 людей, які контактували з пацієнтом із підтвердженим хантавірусом, отримали негативні результати тестів. Однак медики вирішили залишити їх в ізоляції через високий рівень смертності та тривалий інкубаційний період захворювання.

Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст повідомила у соцмережі X, що пацієнт із хантавірусом досі перебуває у реанімації, а контактні особи проходитимуть постійний медичний нагляд і тестування кілька разів на тиждень.

"Сьогодні всі контактні особи, які мали контакт із людиною, у якої виявлено позитивний результат на вірус Хантавірус і перебувають у Франції, були протестовані з негативним результатом, без винятків", — повідомила Стефані Ріст.

Водночас французька влада вирішила залишити контактних осіб під наглядом через високий ризик захворювання. За словами міністерки, рівень летальності хантавірусу оцінюється у межах від 30% до 40%. Крім того, медики враховують тривалий інкубаційний період захворювання, який наразі оцінюють у 42 дні.

"Наслідком цього є можливість виключити будь-яке попереднє зараження інших осіб на цьому етапі наукових робіт, скоординованих Santé Publique France, INSERM та ANRS MIE", — повідомила вона.

За словами Ріст, усі 26 контактних осіб і надалі перебуватимуть під медичним спостереженням. Їх тестуватимуть тричі на тиждень. Міністерка також уточнила, що французькі органи охорони здоров’я більше не публікуватимуть проміжні результати тестувань, якщо не буде зафіксовано нового позитивного випадку.

"Я дякую всім медичним і науковим працівникам, які мобілізовані для догляду за нашим співвітчизником, який досі перебуває в реанімації, та за 26 іншими особами, які перебувають в ізоляції", — написала Стефані Ріст.

Нагадаємо, що лікар-інфекціоніст попереджав: найбільшу небезпеку хантавірусу становить не швидкість поширення, а висока смертність і складність ранньої діагностики. Медики зазначали, що перші симптоми хвороби часто нагадують звичайний грип або застуду.

Раніше ми також інформували, що у ВООЗ заявили: більшість інших типів хантавірусу не мають такого рівня міжлюдської передачі, як штам Andes, який зафіксували на круїзному лайнері MV Hondius. Українські фахівці пояснювали, що інші форми хантавірусу траплялися і раніше та лікуються переважно підтримувальною терапією.