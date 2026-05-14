"Викликає найбільше занепокоєння": лікар-інфекціоніст вказав на головну небезпеку хантавірусу

Хантавірус існує давно і його випадки фіксували щороку як у світі, так і зокрема в Україні. Штами, які циркулюють в регіонах України, є заразними тільки для людини.

Саме людина є кінцевим "господарем" і може розповсюджувати вірус далі. Поширення захворювання відбувається повітряно-крапельним шляхом. Про це у коментарі "24 Каналу" розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

Найбільше занепокоєння у людей викликає штам Andes. Він передається повітряно-крапельним шляхом безпосередньо від однієї людини до іншої. Проте тут є нюанс: це відбувається тільки під час тісного контакту, і відрізняється від зараження під час грипу чи коронавірусної інфекції.

За словами Романа Пономаренка, найбільше занепокоєння викликає рівень смертності.

"Найбільше занепокоєння викликає тільки єдиний момент — досить висока смертність. Саме цей кардіопульмональний синдром, який є провідним синдромом штаму, — вражає серцево-легеневу систему. Смертність там 40-50%", — пояснив лікар.

Медик зауважив, що смертність залежить від низки індивідуальних чинників. Проте сам рівень передання низький, що є позитивним моментом.

Хто належить до групи ризику

Фахівці з'ясували, що люди, які стали жертвами хвороби на круїзному лайнері, були літнього віку. Медики для будь-якої інфекційної хвороби визначають групу ризику — найбільш вразливу до перебігу захворювання категорію населення.

Тут Пономаренко вказує на ще один позитивний момент: достатньо малу кількість хворих. Однак через це поки не вдається виділити групу ризику.

Проте медик наголосив, що будь-який варіант контакту може викликати захворювання і серйозний перебіг.

Як відбувається лікування

Зазвичай лікування при хантавірусі є симптоматично-синдромальним. За потреби медики призначають інтенсивну терапію, при якій застосовуються штучна вентиляція легень, ЕКМО тощо.

Водночас специфічного лікування при хантавірусі поки не існує.

