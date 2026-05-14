"Вызывает наибольшее беспокойство": врач-инфекционист указал на главную опасность хантавируса

Хантавирус существует давно и его случаи фиксировали ежегодно как в мире, так и в частности в Украине. Штаммы, которые циркулируют в регионах Украины, являются заразными только для человека.

Именно человек является конечным "хозяином" и может распространять вирус дальше. Распространение заболевания происходит воздушно-капельным путем. Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко.

Наибольшее беспокойство у людей вызывает штамм Andes. Он передается воздушно-капельным путем непосредственно от одного человека к другому. Однако здесь есть нюанс: это происходит только во время тесного контакта, и отличается от заражения во время гриппа или коронавирусной инфекции.

По словам Романа Пономаренко, наибольшее беспокойство вызывает уровень смертности.

"Наибольшее беспокойство вызывает только единственный момент — достаточно высокая смертность. Именно этот кардиопульмональный синдром, который является ведущим синдромом штамма, — поражает сердечно-легочную систему. Смертность там 40-50%", — пояснил врач.

Медик отметил, что смертность зависит от ряда индивидуальных факторов. Однако сам уровень передачи низкий, что является положительным моментом.

Кто относится к группе риска

Специалисты выяснили, что люди, которые стали жертвами болезни на круизном лайнере, были пожилого возраста. Медики для любой инфекционной болезни определяют группу риска — наиболее уязвимую к течению заболевания категорию населения.

Здесь Пономаренко указывает на еще один положительный момент: достаточно малое количество больных. Однако из-за этого пока не удается выделить группу риска.

Однако медик отметил, что любой вариант контакта может вызвать заболевание и серьезное течение.

Как происходит лечение

Обычно лечение при хантавирусе является симптоматически-синдромальным. При необходимости медики назначают интенсивную терапию, при которой применяются искусственная вентиляция легких, ЭКМО и тому подобное.

В то же время специфического лечения при хантавирусе пока не существует.

