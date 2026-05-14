Грозит ли Франции эпидемия хантавируса: что показали тесты Минздрава

Во Франции все 26 человек, которые контактировали с пациентом с подтвержденным хантавирусом, получили отрицательные результаты тестов. Однако медики решили оставить их в изоляции из-за высокого уровня смертности и длительного инкубационного периода заболевания.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила в соцсети X, что пациент с хантавирусом до сих пор находится в реанимации, а контактные лица будут проходить постоянное медицинское наблюдение и тестирование несколько раз в неделю.

"Сегодня все контактные лица, которые имели контакт с человеком, у которого выявлен положительный результат на вирус Хантавирус и находятся во Франции, были протестированы с отрицательным результатом, без исключений", — сообщила Стефани Рист.

В то же время французские власти решили оставить контактных лиц под наблюдением из-за высокого риска заболевания. По словам министра, уровень летальности хантавируса оценивается в пределах от 30% до 40%. Кроме того, медики учитывают длительный инкубационный период заболевания, который сейчас оценивают в 42 дня.

Відео дня

"Следствием этого является возможность исключить любое предварительное заражение других лиц на этом этапе научных работ, скоординированных Santé Publique France, INSERM и ANRS MIE", — сообщила она.

По словам Рист, все 26 контактных лиц и в дальнейшем будут находиться под медицинским наблюдением. Их будут тестировать трижды в неделю. Министр также уточнила, что французские органы здравоохранения больше не будут публиковать промежуточные результаты тестирования, если не будет зафиксировано нового положительного случая.

"Я благодарю всех медицинских и научных работников, которые мобилизованы для ухода за нашим соотечественником, который до сих пор находится в реанимации, и за 26 другими лицами, которые находятся в изоляции", — написала Стефани Рист.

Напомним, что врач-инфекционист предупреждал: наибольшую опасность хантавируса составляет не скорость распространения, а высокая смертность и сложность ранней диагностики. Медики отмечали, что первые симптомы болезни часто напоминают обычный грипп или простуду.

Ранее мы также информировали, что в ВОЗ заявили: большинство других типов хантавируса не имеют такого уровня межчеловеческой передачи, как штамм Andes, который зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius. Украинские специалисты объясняли, что другие формы хантавируса случались и раньше и лечатся преимущественно поддерживающей терапией.