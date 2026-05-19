Загибель засновника Mango Ісака Андіка: поліція заарештувала старшого сина мільярдера

Старшого сина засновника Mango Ісака Андіка заарештовано за підозрою у вбивстві свого батька-мільярдера в Каталонії в грудні 2024 року.

Поліція Моссос-д'Ескуадра затримала Джонатана Андіка в межах розслідування смерті магната модної індустрії, повідомляє Olive Press News Spain.

71-річний Ісак Андік загинув під час походу з Джонатаном у своєму рідному регіоні Каталонія 14 грудня 2024 року. Він упав зі 150-метрового схилу біля печер Кольбато в гірському масиві Монтсеррат.

Спочатку повідомлялося, що батько і син йшли стежкою Ліс Фейшадес, що з'єднує печери Сальнітр у Кольбато з монастирем Монтсеррат, коли сталася трагедія. На зворотному шляху, всього за кілька метрів від автостоянки біля підніжжя монастиря Монтсеррат, Джонатан почув позаду себе звук каміння, що падало. Він ішов попереду, але обернувся і побачив, як його батько впав зі скелі в необгородженому місці. Ісак загинув миттєво.

45-річний Джонатан Андік є членом ради директорів компанії Mango і передбачуваним спадкоємцем особистих статків свого батька, які оцінюються більш ніж у чотири мільярди євро.

Він уже перебував під слідством у справі, яку тримали в найсуворішій таємниці. Каталонська поліція вирішила офіційно заарештувати спадкоємця як превентивний захід, перш ніж передати його в розпорядження судді в Мартореллі.

Після смерті Андіка-старшого поліція заявляла, що причиною смерті став нещасний випадок, і немає жодних ознак скоєння злочину. Однак позиція слідчих змінилася в жовтні минулого року, коли свідчення Джонатана виявилися такими, що суперечать доказам, виявленим співробітниками поліції, які проаналізували місце падіння його батька. Повідомлялося, що цей район не становить особливої небезпеки для туристів.

За наявними даними, син загиблого розповідав, що залишив машину в одному місці, хоча насправді вона була в іншому, і що він не фотографував околиці, коли це зробив.

Слідчі також взяли свідчення у подруги Ісака Андіка, колишньої професійної гольфістки Естефанії Кнут. Їхній непублічний роман почався 2018 року і, за інформацією таблоїдів, став причиною розладу між батьком і сином. За словами Кнут, на момент загибелі Андіка-старшого його стосунки з сином були напруженими, і спільний похід у гори планувався як акт примирення після серії розбіжностей.

Сім'я Андік відмовилася коментувати арешт Джоната, заявивши тільки, що впевнена в його невинуватості.

Ісак Андік заснував компанію Mango разом зі своїм братом Нахманом 1984 року. До березня 2024 року в компанії працювало понад 14 000 співробітників у більш ніж 2700 магазинах, розташованих у більш ніж 110 країнах.

