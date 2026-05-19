Гибель основателя Mango Исака Андика: полиция арестовала старшего сына миллиардера

Старший сын основателя Mango Исака Андика арестован по подозрению в убийстве своего отца-миллиардера в Каталонии в декабре 2024 года.

Полиция Моссос-д’Эскуадра задержала Джонатана Андика в рамках продолжающегося расследования смерти магната модной индустрии, сообщает Olive Press News Spain.

71-летний Исак Андик погиб во время похода с Джонатаном в своем родном регионе Каталонии 14 декабря 2024 года. Он упал с 150-метрового склона возле пещер Кольбато в горном массиве Монтсеррат.

Изначально сообщалось, что ​​отец и сын шли по тропе Лес Фейшадес, соединяющей пещеры Сальнитр в Кольбато с монастырем Монтсеррат, когда произошла трагедия. На обратном пути, всего в нескольких метрах от автостоянки у подножия монастыря Монтсеррат, Джонатан услышал позади себя звук падающих камней. Он шел впереди, но обернулся и увидел, как его отец упал со скалы в неогражденном месте. Исак погиб мгновенно.

45-летний Джонатан Андик является членом совета директоров компании Mango и предполагаемым наследником личного состояния своего отца, оцениваемого более чем в четыре миллиарда евро.

Он уже находился под следствием по делу, которое держалось в строжайшей тайне. Каталонская полиция решила официально арестовать наследника в качестве превентивной меры, прежде чем передать его в распоряжение судьи в Марторелле.

После смерти Андика-старшего полиция заявляла, что причиной смерти стал несчастный случай, и нет никаких признаков совершения преступления. Однако позиция следователей изменилась в октябре прошлого года, когда показания Джонатана оказались противоречащими уликам, обнаруженным сотрудниками полиции, которые проанализировали место падения его отца. Сообщалось, что этот район не представляет особой опасности для туристов.

По имеющимся данным, сын погибшего рассказывал, что оставил машину в одном месте, хотя на самом деле она находилась в другом, и что он не фотографировал окрестности, когда это сделал.

Следователи также взяли показания у подруги Исака Андика, бывшей профессиональной гольфистки Эстефании Кнут. Их непубличный роман начался в 2018 году и, по информации таблоидов, стал причиной разлада между отцом и сыном.

По словам Кнут, на момент гибели Андика-старшего его отношения с сыном были напряженными, и совместный поход в горы планировался как акт примирения после серии разногласий.

Семья Андик отказалсь комментировать арест Джоната, заявив только, что уверена в его невиновности.

Исак Андик основал компанию Mango вместе со своим братом Нахманом в 1984 году. К марту 2024 года в компании работало более 14 000 сотрудников в более чем 2700 магазинах, расположенных в более чем 110 странах.

