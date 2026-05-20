У РФ учасників "СВО" нагороджуватимуть орденом монгольського полководця, який громив Русь, — ЗМІ

У російській Республіці Тива заснували орден на честь монгольського полководця Субедея, під керівництвом якого у XIII столітті війська Чингісхана громили та вбивали руських князів під час походів на Русь. Новою нагородою планують відзначати учасників війни проти України та осіб, яких у РФ вважають "захисниками інтересів держави".

Як пише російське видання "Коммерсант", рішення про створення ордена ухвалив Верховний хурал Республіки Тива під час сесії 19 травня. Для цього депутати внесли зміни до регіонального закону про державні нагороди. Орден Субедея стане другою за статусом нагородою республіки після ордена Республіки Тива.

У затвердженому документі зазначається, що нагороду вручатимуть за "особливі заслуги у захисті Вітчизни", мужність, відвагу та внесок у забезпечення безпеки й "захист територіальної цілісності та інтересів Росії". Фактично йдеться про військовослужбовців, які беруть участь у так званій "СВО", а точніше — російсько-українській війні.

Полководець Чингісхана і Угедея - Субедей Фото: Вікіпедія

Представник глави Тиви у парламенті Екер-оол Манчин пояснив появу нової нагороди тим, що російські військові, які воюють на фронті, нібито не завжди отримують належне визнання. За його словами, регіональна влада хоче окремо відзначати своїх земляків за участь у бойових діях.

Загалом, Субедей, ім’ям якого назвали орден, був одним із найближчих соратників Чингісхана та ключових командувачів Монгольської імперії. Саме він керував військовими кампаніями монголів проти Русі. Зокрема, у 1223 році його війська розгромили об’єднане військо руських князів у битві на річці Калка. Після цього монгольські походи охопили значну частину руських земель, включно з Володимиром, Суздалем і Твер’ю.

Як уточнило видання "УНІАН", Субедей також вважається одним із воєначальників, причетних до формування Золотої Орди. Таким чином, у Росії вирішили назвати нагороду для учасників сучасної війни на честь полководця, який став символом одного з наймасштабніших спустошень середньовічної Русі.

"Тобто нащадки вирішили вручати одне одному нагороду імені людини, яка завдала Русі однієї з найепічніших історичних принижень. Концептуальніше вже просто нікуди", — додає автор публікації "УНІАН".

Нагадаємо, що у 2025 році 72-річна Аймані Кадирова, мати глави Чечні, отримала орден "За заслуги перед Херсонською областю" I ступеня від окупаційної влади регіону за підтримку так званої "СВО". При цьому в офіційних повідомленнях не уточнюється, який саме внесок вона зробила, попри те що це вже не перша її нагорода від російських та окупаційних структур.

Також Фокус писав, що командир полку поліції імені Кадирова Замід Чалаєв, який очолює в Чечні полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова, виявився володарем приблизно 80 медалей і орденів.