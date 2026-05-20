В РФ участников "СВО" будут награждать орденом монгольского полководца, громившего Русь, — СМИ

В российской Республике Тыва учредили орден в честь монгольского полководца Субедея, под руководством которого в XIII веке войска Чингисхана громили и убивали русских князей во время походов на Русь. Новой наградой планируют отмечать участников войны против Украины и лиц, которых в РФ считают "защитниками интересов государства".

Как пишет российское издание "Коммерсант", решение о создании ордена принял Верховный хурал Республики Тыва во время сессии 19 мая. Для этого депутаты внесли изменения в региональный закон о государственных наградах. Орден Субедея станет второй по статусу наградой республики после ордена Республики Тыва.

В утвержденном документе отмечается, что награду будут вручать за "особые заслуги в защите Отечества", мужество, отвагу и вклад в обеспечение безопасности и "защиту территориальной целостности и интересов России". Фактически речь идет о военнослужащих, участвующих в так называемой "СВО", а точнее — российско-украинской войне.

Полководец Чингисхана и Угэдэя — Субэдэй. Фото: Википедия

Представитель главы Тывы в парламенте Экер-оол Манчин объяснил появление новой награды тем, что российские военные, воюющие на фронте, якобы не всегда получают должное признание. По его словам, региональные власти хотят отдельно отмечать своих земляков за участие в боевых действиях.

В общем, Субедей, именем которого назвали орден, был одним из ближайших соратников Чингисхана и ключевых командующих Монгольской империи. Именно он руководил военными кампаниями монголов против Руси. В частности, в 1223 году его войска разгромили объединенное войско русских князей в битве на реке Калка. После этого монгольские походы охватили значительную часть русских земель, включая Владимир, Суздаль и Тверь.

Как уточнило издание "УНИАН", Субедей также считается одним из военачальников, причастных к формированию Золотой Орды. Таким образом, в России решили назвать награду для участников современной войны в честь полководца, который стал символом одного из самых масштабных опустошений средневековой Руси.

"То есть потомки решили вручать друг другу награду имени человека, который нанес Руси одно из самых эпических исторических унижений. Концептуальнее уже просто некуда", — добавляет автор публикации "УНИАН".

