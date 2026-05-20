Ніколи не працювала: яку пенсію може отримати людина без стажу в Польщі

У Польщі досить сувора пенсійна система. Громадяни країни, які досягли пенсійного віку 65 років, але не мають жодного підвердженого стажу на роботі, не отримають від держави жодної виплати.

Адже право на мінімальну допомогу від держави мають чоловіки та жінки, які набрали 25 років страхового та нестрахового стажу. Про це пише видання Gazeta Prawna

Але якщо у людини нема, ані внесків, ані початкового капіталу, то сума виплат становитиме 0 злотих. Тож такі люди можуть претендувати тільки на постійну соціальну допомогу від центру соціальної допомоги в містах і селах (MOPS, GOPS), за умови відповідності критерію доходу.

Яка у Польщі спеціальна пенсія для людей без стажу

Громадяни Польщі, що не пішли на роботу через виховання дітей, можуть претендувати на додаткову батьківську допомогу під назвою "Mama 4 plus". Це допомога, що надається матерям, які народили та виростили не менше чотирьох дітей.

У деяких випадках цю виплату може отримати й батько дітей, якщо мати покинула сім'ю або померла. Сума виплати дорівнює поточній мінімальній пенсії і після сплати усіх податків становить 1642,13 злотих або 19778 гривень (нетто). З суми нарахованої загальної віднімається 9% внеску на медичне страхування та 12% авансу на податок на доходи. На цю виплату кожна особа має подавати офіційну заяву.

Яка у Польщі система соціальної допомоги

У Польщі люди, які не мають права на пенсію, можуть отримати соціальну допомогу. У країні міські та комунальні центри соціальної допомоги мають відповідні механізми постійної підтримки. Відтак, особи, які повністю втратили працездатність за віком, можуть отримати постійну допомогу в MOPS або GOPS. Для цього також треба подавати офіційну заявку.

Максимальний розмір такої постійної допомоги становить 1229 злотих на місяць (14799 грн). Призначення цієї соціальної допомоги залежить від відповідності критерію доходу. Поріг становить 1010 злотих для одинокої людини та 823 злотих на одну особу в сім’ї. Постійна допомога є компенсаційною.

Натомість одинока людина без джерела доходу отримає повну суму в розмірі 1010 злотих, адже сума не може перевищувати дохідний критерій для одинокої особи). 1229 злотих – це встановлений державою максимальний ліміт такої допомоги, що не може перевищувати, наприклад, за наявності інших доходів у сім’ї.

Також люди похилого віку у Польщі можуть подавати заявки на цільові допомоги на придбання ліків, продуктів та покриття витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо, що самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 1038 грн. Для цього потрібно пройти лікарсько-консультативну комісію та подати заяву до Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що у травні частині пенсіонерів віком від 65 років можуть перерахувати виплати. Йдеться лише про непрацюючих громадян, які мають достатній страховий стаж — щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.