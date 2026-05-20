Никогда не работала: какую пенсию может получить человек без стажа в Польше

В Польше достаточно строгая пенсионная система. Граждане страны, которые достигли пенсионного возраста 65 лет, но не имеют никакого подтвержденного стажа на работе, не получат от государства никакой выплаты.

Ведь право на минимальную помощь от государства имеют мужчины и женщины, которые набрали 25 лет страхового и нестрахового стажа. Об этом пишет издание Gazeta Prawna

Но если у человека нет, ни взносов, ни начального капитала, то сумма выплат составит 0 злотых. Поэтому такие люди могут претендовать только на постоянную социальную помощь от центра социальной помощи в городах и селах (MOPS, GOPS), при условии соответствия критерию дохода.

Какая в Польше специальная пенсия для людей без стажа

Граждане Польши, которые не пошли на работу из-за воспитания детей, могут претендовать на дополнительное родительское пособие под названием "Mama 4 plus". Это пособие, предоставляемое матерям, которые родили и вырастили не менее четырех детей.

В некоторых случаях эту выплату может получить и отец детей, если мать покинула семью или умерла. Сумма выплаты равна текущей минимальной пенсии и после уплаты всех налогов составляет 1642,13 злотых или 19778 гривен (нетто). Из суммы начисленной общей вычитается 9% взноса на медицинское страхование и 12% аванса на налог на доходы. На эту выплату каждый человек должен подавать официальное заявление.

Какая в Польше система социальной помощи

В Польше люди, которые не имеют права на пенсию, могут получить социальную помощь. В стране городские и коммунальные центры социальной помощи имеют соответствующие механизмы постоянной поддержки. Следовательно, лица, полностью утратившие трудоспособность по возрасту, могут получить постоянную помощь в MOPS или GOPS. Для этого также надо подавать официальную заявку.

Максимальный размер такой постоянной помощи составляет 1229 злотых в месяц (14799 грн). Назначение этой социальной помощи зависит от соответствия критерию дохода. Порог составляет 1010 злотых для одинокого человека и 823 злотых на одного человека в семье. Постоянная помощь является компенсационной.

Зато одинокий человек без источника дохода получит полную сумму в размере 1010 злотых, ведь сумма не может превышать доходный критерий для одинокого лица). 1229 злотых — это установленный государством максимальный лимит такой помощи, который не может превышать, например, при наличии других доходов в семье.

Также пожилые люди в Польше могут подавать заявки на целевые пособия на приобретение лекарств, продуктов и покрытие расходов на коммунальные услуги.

Напомним, что одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1038 грн. Для этого нужно пройти врачебно-консультативную комиссию и подать заявление в Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что в мае части пенсионеров в возрасте от 65 лет могут пересчитать выплаты. Речь идет только о неработающих гражданах, которые имеют достаточный страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.