"Розграбували мільярди": Рубіо назвав головного ворога Куби (відео)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), впливова кубинська бізнес-організація, є головною причиною бідності в потенційно дуже багатій країні.

Про це політик заявив у своєму відеозверненні до кубинського народу іспанською мовою, розкритикувавши еліту і запропонувавши колишнім землякам "новий шлях", зокрема продовольство і медикаменти на суму понад $100 млн. Благодійну допомогу нібито хочуть розподілити через Католицьку церкву або інші благодійні організації, щоб уникнути її "крадіжки з боку GAESA для продажу в одному з їхніх магазинів", повідомляє CBS News.

"Вони отримують прибуток від готелів, будівництва, банків, магазинів і навіть від грошей, які ваші родичі надсилають вам зі США, — все, абсолютно все проходить через їхні руки. З цих грошових переказів вони залишають собі відсоток, але з прибутку GAESA до вас нічого не доходить", — підкреслив він.

За його словами, причина того, що кубинці сидять без електрики по 22 години, не має жодного стосунку до нафтової блокади:

"Ви страждаєте від відключень електроенергії вже багато років. Справжня причина відсутності електрики, палива та їжі полягає в тому, що ті, хто контролює вашу країну, розграбували мільярди доларів, але нічого не було використано для допомоги народу".

Зараз Острів Свободи потерпає від масштабних відключень світла, що зачепило більшу частину країни. І без того нестабільна енергосистема вийшла з ладу через блокування США поставок нафти в країну з січня.

Куба регулярно отримувала нафту від венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, але його відсторонили від влади США під час військової операції в січні та звинуватили в торгівлі наркотиками.

Рубіо також говорив про припинення комунізму в країні, який править уже 67 років, заявивши, що президент Трамп пропонує нові відносини між США і Кубою, але вони мають бути з кубинським народом, а не з GAESA.

Звернення держсекретаря США з'явилося незабаром після того, як уряд США офіційно оголосив 94-річному Раулю Кастро звинувачення. Марко Рубіо не випадково обраний Білим домом для комунікації з Кубою. Він — син кубинських батьків, які іммігрували до Флориди за два роки до приходу до влади Фіделя Кастро.

Нагадаємо, звинувачення Кастро стосуються його ймовірної ролі в організації 1996 року збиття двох цивільних літаків, що належали кубинсько-американській групі "Брати на допомогу".

Рауль Кастро офіційно пішов із посади лідера Комуністичної партії Куби 2021 року, але він, як і раніше, широко вважається однією з найвпливовіших фігур у країні. Мігель Діас-Канель є нинішнім президентом Куби і лідером Комуністичної партії.

Також повідомлялося, що обвинувачення Раулю Кастро, брату і наступнику диктатора Фіделя Кастро, посилило тиск на і без того напружені відносини між двома противниками часів холодної війни.