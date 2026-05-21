"Разграбили миллиарды": Рубио назвал главного врага Кубы (видео)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), влиятельная кубинская бизнес-организация, является главной причиной бедности в потенциально очень богатой стране.

Об этом политик заявил в своем видеообращении к кубинскому народу на испанском языке, раскритиковав элиту и предложив бывшим землякам "новый путь", в том числе продовольство и медикаменты на сумму более $100 млн. Благотворительную помощь якобы хотят распределить через Католическую церковь или другие благотворительные организации, чтобы избежать ее "кражи со стороны GAESA для продажи в одном из их магазинов", собщает CBS News.

"Они получают прибыль от отелей, строительства, банков, магазинов и даже от денег, которые ваши родственники присылают вам из США — все, абсолютно все проходит через их руки. С этих денежных переводов они оставляют себе процент, но из прибыли GAESA до вас ничего не доходит", — подчеркнул он.

По его словам, причина того, что кубинцы сидят без электричества по 22 часа, не имеет никакого отношения к нефтяной блокаде:

"Вы страдаете от отключений электроэнергии уже много лет. Настоящая причина отсутствия электричества, топлива и еды заключается в том, что те, кто контролирует вашу страну, разграбили миллиарды долларов, но ничего не было использовано для помощи народу".

Сейчас Остров Свободы страдает от масштабных отключений света, что затронуло большую часть страны. И без того нестабильная энергосистема вышла из строя из-за блокировки США поставок нефти в страну с января.

Рубио обратился к кубинцам на испанском языке

Куба регулярно получала нефть от венесуэльского лидера Николаса Мадуро, но он был отстранен от власти США в ходе военной операции в январе и обвинен в торговле наркотиками.

Рубио также говорил о прекращении коммунизма в стране, который правит уже 67 лет, заявив, что президент Трамп предлагает новые отношения между США и Кубой, но они должны быть с кубинским народом, а не с GAESA.

Обращение госсекретаря США появилось вскоре после того, как правительство США официально объявило 94-летнему Раулю Кастро обвинения. Марко Рубио не случайно выбран Белым домом для коммуникации с Кубой. Он — сын кубинских родителей, иммигрировавших во Флориду за два года до прихода к власти Фиделя Кастро.

Напомним, обвинения Кастро касаются его предполагаемой роли в организации в 1996 году сбития двух гражданских самолетов, принадлежавших кубинско-американской группе "Братья на помощь".

Рауль Кастро официально ушел с поста лидера Коммунистической партии Кубы в 2021 году, но он по-прежнему широко считается одной из самых влиятельных фигур в стране. Мигель Диас-Канель является нынешним президентом Кубы и лидером Коммунистической партии.

Также сообщалось, что обвинение Раулю Кастро, брату и преемнику диктатора Фиделя Кастро, усилило давление на и без того напряженные отношения между двумя противниками времен холодной войны.