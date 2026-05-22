Референдум за референдум: провінція Альберта проведе голосування про відділення від Канади

У жовтні в канадській провінції Альберта, яка дуже багата запасами нафти, відбудеться референдум про вихід зі складу Канади.

Питання стосуватиметься того, чи повинна Альберта залишитися у складі Канади, чи зробити юридичні кроки відповідно до Конституції для проведення обов'язкового референдуму про вихід, повідомляє France24 із посиланням на звернення прем'єр-міністерка провінції Даніель Сміт.

"Я хочу внести ясність. Я підтримую ідею про те, щоб Альберта залишилася у складі Канади, і саме так я б проголосувала. Це також позиція мого уряду", — заявила вона.

На думку Іена Броді, колишнього керівника апарату експрем'єр-міністра від Консервативної партії Стівена Гарпера і нині професора політології в Університеті Калгарі, Сміт діє дуже обережно.

"Голосування, щоб подивитися, чи хочуть люди взагалі голосувати. Це хороший спосіб дати можливість виборцям, які вагаються, схилитися проти відділення", — сказав він у коментарі журналістам.

Деніел Беланд, професор політології в Університеті Макгілла в Монреалі, вважає, що результати референдуму, найімовірніше, виявляться негативними, оскільки підтримка відділення в Канаді залишається на невисокому рівні. Але, якщо жителі Альберти проголосують "за", то це допоможе владі провінції зрозуміти, в якому напрямку хочуть рухатися громадяни. Позитивний результат голосування не означав би автоматичного проголошення незалежності, оскільки після цього мають відбутися переговори з федеральним урядом.

Ба більше, жодна з провінцій Канади не має права виходити з її складу в односторонньому порядку.

Ще в січні Financial Times із посиланням на свої джерела повідомляв, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа кілька разів зустрічалася з представниками канадського сепаратистського руху Alberta Prosperity Project, який виступає за незалежність Альберти.

За словами інсайдерів, США "вкрай натхнені ідеєю вільної та незалежної Альберти".

Раніше Трамп дуже хотів зробити Канаду 51-м американським штатом. ЗМІ писали, що США розробили план вторгнення в Канаду ще в 1930 році.

Сама Канада складається з 10 провінцій та трьох територій і є другою за площею країною світу (займає майже 10 млн кв. км.). Відповідно, об'єднавшись зі США, вони б утворили найбільшу у світі країну, площею понад майже 20 млн квадратних кілометрів. Однак із понад 40 млн канадців лише близько 13% підтримують ідею об'єднання зі США. У Канаді є потужні політичні сили, які виступають різко проти приєднання до США.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не продається.