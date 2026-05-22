Референдум за референдум: провинция Альберта проведет голосование об отделении от Канады

В октябре в канадской провинции Альберта, которая очень богата запасами нефти, состоится референдум о выходе из состава Канады.

Вопрос будет касаться того, должна ли Альберта остаться в составе Канады или предпринять юридические шаги в соответствии с Конституцией для проведения обязательного референдума о выходе, сообщает France24 со ссылкой на обращение премьер-министр провинции Даниэль Смит.

"Я хочу внести ясность. Я поддерживаю идею о том, чтобы Альберта осталась в составе Канады, и именно так я бы проголосовала. Это также позиция моего правительства", — заявила она.

По мнению Иэна Броди, бывшего руководителя аппарата экс-премьер-министра от Консервативной партии Стивена Харпера и ныне профессора политологии в Университете Калгари, Смит действует очень осторожно.

"Голосование, чтобы посмотреть, хотят ли люди вообще голосовать. Это хороший способ дать возможность колеблющимся избирателям склониться против отделения", — сказал он в комментарии журналистам.

Дэниел Беланд, профессор политологии в Университете Макгилла в Монреале, считает, что результаты референдума,скорее всего, окажутся негативными, поскольку поддержка отделения в Канаде остается на невысоком уровне. Но, если жители Альберты проголосуют "за", то это поможет властям провинции понять, в каком направлении хотят двигаться граждане. Позитивный исход голосования не означал бы автоматического провозглашения независимости, поскольку после этого должны состояться переговоры с федеральным правительством.

Более того, никакая из провинций Канады не имеет права выходить из ее состава в одностороннем порядке.

Еще в январе Financial Times со ссылкой на свои источники сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа несколько раз встречалась с представителями канадского сепаратистского движения Alberta Prosperity Project, которое выступает за независимость Альберты.

По словам инсайдеров, США "крайне воодушевлены идеей свободной и независимой Альберты".

Ранее Трамп очень хотел сделать Канаду 51-м американским штатом. СМИ писали, что США разработали план вторжения в Канаду еще в 1930 году.

Сама Канада состоит из 10 провинций и трех территорий и является второй по площади страной мира (занимает почти 10 млн кв. км.). Соответственно, объединившись с США, они бы образовали крупнейшую в мире страну, площадью более почти 20 млн квадратных километров. Однако из более 40 млн канадцев только около 13% поддерживают идею объединения с США. В Канаде есть мощные политические силы, выступающие резко против присоединения к США.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не продается.