Прес-секретар Кремля прямо заявив, що Путіна "захищають" від інформації. І заявив, що, наприклад, про виступ режисера Андрія Звягінцева на Каннському кінофестивалі він не дізнається.

Дмитро Пєсков провів конференс-колл із журналістами, під час якого його запитали про те, чи "передадуть" Путіну слова російського режисера Андрія Звягінцева, який здобув приз на кінофестивалі в Каннах і звернувся до глави Кремля. На це прессекретар дав зрозуміти, що від нього залежить, що дійде до вух його 73-річного начальника.

Нагадаємо, Звягінцев, який отримав приз за фільм "Мінотавр" про мобілізацію на війну в Україні, сказав: "Мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення зараз мріють тільки про одне — щоб нарешті припинилися незліченні вбивства людей. І єдина людина, яка може зупинити цю м'ясорубку — ви, пане президенте Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ чекає цього. Спасибі всім".

Пєсков сказав: "Я, принаймні, не буду це робити. Не думаю, що хтось буде це робити. Тому що я не беруся судити творчі якості Звягінцева і не дивився його новий фільм, який завоював премію Каннського фестивалю".

Після того, як прессекретар Путіна дав зрозуміти, що він вирішує, що буде, або не буде знати, Путін, він також повідомив, що у Звягінцева права голосу немає, бо він не "засуджував криваву бійню на Донбасі", починаючи з 2014-го року, "коли почалася війна": "Ось якби він тоді це робив, напевно, у нього було б право голосу. А зараз у нього такого права немає".

Примітно, що Пєсков прямо назвав терміни початку війни з Україною і навіть назвав її "війною". У РФ наполегливо називають те, що відбувається, "Спеціальною військовою операцією". У Російській Федерації за використання слова "війна" стосовно подій в Україні юридично можуть притягнути до відповідальності, зокрема й до позбавлення волі. Найпопулярніші статті: "дискредитація ЗС РФ" і стаття "про фейки". Роскомнадзор і суди виходять із того, що використання терміна "війна", на думку влади:

Дискредитує армію РФ, оскільки нібито приписує їй дії, що не відповідають офіційним цілям.

Є фейком, оскільки офіційного оголошення війни не було.

Судячи з його наступних відповідей, у Кремлі також не знають про арешт у Чехії митрополита РПЦ митрополита Іларіона. Скандального священика, який домагався власного келейника, затримали з наркотиками в машині. Іларіона вважали протеже патріарха Кирила (Гундяєва) і його найімовірнішим наступником.

Звягінцев уже відреагував на той факт, що Путін, до якого він звертався, живе в умовах того, коли інформацію йому передають дозовано і відповідає за це його прес-секретар.

"Так, абсолютно вірно — немає у мене права голосу, як немає його сьогодні у сотні мільйонів росіян. Тому що ви ніколи і не чули їхнього голосу. Бандерлогами ви знаходили своїх співгромадян і в 2008-му. І в 2011-му. І в тому ж лукавому 2014-му. А далі з усіма зупинками... Нічого хорошого попереду не чекає, якщо не зупинитися", — повідомив режисер.

Нагадаємо, Путін підписав закон, який дає змогу використовувати Збройні сили РФ за межами країни, для нібито захисту росіян "у разі їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування" за кордоном без участі Росії.

Також стало відомо, що Путін підписав закон, який дозволяє учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити.

Дія закону поширюється тільки на тих, хто підпише контракт із Міністерством оборони РФ починаючи з 1 травня 2026 року