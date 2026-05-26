Путин знает только то, что ему рассказывают: в Кремле сами выбирают, что говорить диктатору

Пресс-секретарь Кремля прямо заявил, что Путина "ограждают" от информации. И заявил, что, например, о выступлении режиссера Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале он не узнает.

Дмитрий Песков провел конференс-колл с журналистами во время которого его спросили о том, "передадут" ли Путину слова российского режиссера Андрея Звягинцева, который получил приз на кинофестивале в Каннах и обратился к главе Кремля. На это пресс-секретарь дал понять, что от него зависит, что дойдет до ушей его 73-летнего начальника.

Напомним, Звягинцев, получивший приз за фильм "Минотавр" о мобилизации на войну в Украине, сказал: "Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном — чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем".

Песков сказал: "Я, по крайней мере, не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать. Потому что я не берусь судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, который завоевал премию Каннского фестиваля".

После того, как пресс-секретарь Путина дал понять, что он решает, что будет, или не будет знать, Путин, он также сообщил, что у Звягинцева права голоса нет, потому что он не "осуждал кровавую бойню на Донбассе", начиная с 2014-го года, "когда началась война": "Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет".

Примечательно, что Песков прямо назвал сроки начала войны с Украиной и даже назвал ее "войной". В РФ упорно называют происходящее "Специальной военной операцией". В Российской Федерации за использование слова «война» применительно к событиям в Украине юридически могут привлечь к ответственности, в том числе и к лишению свободы. Самая популярные статьи: "дискредитация ВС РФ" и статья "о фейках". Роскомнадзор и суды исходят из того, что использование термина "война", по мнению властей:

Дискредитирует армию РФ, так как якобы приписывает ей действия, не соответствующие официальным целям.

Является фейком, так как официального объявления войны не было.

Судя по его следующим ответам, в Кремле также не знают об аресте в Чехии митрополита РПЦ митрополита Илариона. Скандального священника, который домогался к собственному келейнику, задержали с наркотиками в машине. Иларион считался протеже патриарха Кирилла (Гундяева) и его самым вероятным преемником.

Звягинцев уже отреагировал на тот факт, что Путин, к которому он обращался, живет в условиях того, когда информацию ему передают дозировано и отвечает за это его пресс-секретарь.

"Да, совершенно верно — нет у меня права голоса, как нет его сегодня у сотни миллионов россиян. Потому что вы никогда и не слышали их голос. Бандерлогами вы находили своих сограждан и в 2008-м. И в 2011-м. И в том же лукавом 2014-м. А далее со всеми остановками… Ничего хорошего впереди не ждет, если не остановиться", — сообщил режиссер.

Напомним, Путин подписал закон, который позволяет использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны, для якобы защиты россиян "в случае "их ареста, удержания, уголовного и иного преследования" за рубежом без участия России.

Также стало известно, что Путин подписал закон, который позволяет участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты.

Действие закона распространяется только на тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ начиная с 1 мая 2026 года