У дитсадку в Італії українці вручили прапор РФ: вихователька пояснила це позицією "за мир" (фото)

У соціальних мережах широку дискусію викликала історія українки, яка розповіла про неоднозначну ситуацію в дитячому садку в Італії. За її словами, під час святкового заходу її дитині вручили символіку країни-агресора.

Зокрема, у Threads жінка опублікувала допис, у якому описала деталі події. Як вона пояснила, цього дня в італійському садочку проходило свято з нагоди завершення року. Сам же захід був присвячений темі "Олімпіад", тому під час свята дітям і роздавали прапори різних країн. Однак, дитині авторки вручили прапор Росії.

Через побачене жінка спантеличилася та звернулася до виховательки з проханням замінити цей елемент, оскільки її родина з України, а використання символіки держави-агресора є для них неприйнятним через війну.

Під час святкового заходу в одному із садочків в Італї дитині з України вручили символіку РФ

Як стверджує авторка, у відповідь їй пояснили, що дитина нібито сама розфарбувала цей прапор. Також у садку наголосили, що заклад не має політичного підтексту і підтримує позицію "за мир".

"Але мир не може означати нормалізацію символіки країни, яка вбиває українців", — пояснила вона.

Публікація мами дівчинки в Threads

Як притаманно Threads, у коментарях цей інцидент викликав жваву дискусію, і, зокрема, більша частина людей підтримала авторку і різко розкритикувала ситуацію. На думку коментаторів, використання подібної символіки в дитячих закладах є недоречним, особливо коли йдеться про українських дітей. Деякі коментатори припускали, що керівництво дисадка могло намвисно зробити подібне.

"Дивіться: прапор цей вам дали не випадково, думаю ви і самі це розумієте. Маєте розуміти, що саме вам хотіли цим сказати. Що зробили ви? Нічого. Отже вони висновки зробили, можуть працювати в цьому напрямку далі з вашою дитиною. А тепер уявіть, що дитині палестинцю дали прапор Ізраїлю. Як думаєте яка була б реакція?", — написали під дописом.

Також у коментарях авторка публікації пояснила, що, за словами дитини, цей прапор їй дала вихователька. Та все ж користувачів не до кінця задовільнила реакція матері на ситуацію, оскільки дитина так із залишилася під час заходу із російським прапором. У коментарях пояснили, що у подібних випадках варто діяти більш рішуче та одразу вимагати пояснень або змін.

Крім того, частина користувачів зазначала, що подібні інциденти за кордоном часто виникають не через навмисні провокації, а через нерозуміння контексту війни в Україні. На думку коментаторів, у багатьох країнах Європи досі не до кінця усвідомлюють чутливість теми російської символіки для українців.

"В мене теж спочатку був ступор, коли іноземці починали мені активно розказувати всіляку ахінею про те що ніякої війни немає і треба просто дружити. Тому я добре розумію вас. Те що вони зробили, не випадковість і зовсім не ок", — пояснила користувачка Threads.

Ба більше, у коментарях люди поділилися схожими історіями з інших європейських країн. Зокрема, згадували випадки, коли в школах українським дітям пропонували проєкти або теми, пов’язані з Росією, через культурний або мовний контекст. До прикладу, подібні інциденти ставалися у Німеччині та Іспанії. Однак після втручання батьків, як правило, навчальні заклади змінювали підхід або приносили вибачення.

"У сина в німецькій школі діти готували проект про Різдво в інших країнах, вчителька йому запропонувала Росію, бо він де розуміє російську(( Я написала листа з поясненнями, і швидко поміняли і вибачилися", — поділилася у коментарях одна з жінок.

