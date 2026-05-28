В детсаду в Италии украинке вручили флаг РФ: воспитательница объяснила это позицией "за мир" (фото)

В социальных сетях широкую дискуссию вызвала история украинки, которая рассказала о неоднозначной ситуации в детском саду в Италии. По ее словам, во время праздничного мероприятия ее ребенку вручили символику страны-агрессора.

В частности, в Threads женщина опубликовала сообщение, в котором описала детали события. Как она объяснила, в этот день в итальянском саду проходил праздник по случаю завершения года. Само же мероприятие было посвящено теме "Олимпиад", поэтому во время праздника детям и раздавали флаги разных стран. Однако, ребенку автора вручили флаг России.

Из-за увиденного женщина озадачилась и обратилась к воспитательнице с просьбой заменить этот элемент, поскольку ее семья из Украины, а использование символики государства-агрессора является для них неприемлемым из-за войны.

Во время праздничного мероприятия в одном из садиков в Италии ребенку из Украины вручили символику РФ Фото: Threads

Как утверждает автор, в ответ ей объяснили, что ребенок якобы сам раскрасил этот флаг. Также в саду отметили, что заведение не имеет политического подтекста и поддерживает позицию "за мир".

Відео дня

"Но мир не может означать нормализацию символики страны, которая убивает украинцев", — пояснила она.

Публикация мамы девочки в Threads Фото: Скриншот

Как характерно Threads, в комментариях этот инцидент вызвал оживленную дискуссию, и, в частности, большая часть людей поддержала автора и резко раскритиковала ситуацию. По мнению комментаторов, использование подобной символики в детских учреждениях является неуместным, особенно когда речь идет об украинских детях. Некоторые комментаторы предполагали, что руководство детсада могло намвисно сделать подобное.

"Смотрите: флаг этот вам дали не случайно, думаю вы и сами это понимаете. Должны понимать, что именно вам хотели этим сказать. Что сделали вы? Ничего. Так что они выводы сделали, могут работать в этом направлении дальше с вашим ребенком. А теперь представьте, что ребенку палестинцу дали флаг Израиля. Как думаете какая была бы реакция?", — написали под сообщением.

Также в комментариях автор публикации объяснила, что, по словам ребенка, этот флаг ей дала воспитательница. И все же пользователей не до конца удовлетворила реакция матери на ситуацию, поскольку ребенок так и остался во время мероприятия с российским флагом. В комментариях объяснили, что в подобных случаях следует действовать более решительно и сразу требовать объяснений или изменений.

Кроме того, часть пользователей отмечала, что подобные инциденты за рубежом часто возникают не из-за намеренных провокаций, а из-за непонимания контекста войны в Украине. По мнению комментаторов, во многих странах Европы до сих пор не до конца осознают чувствительность темы российской символики для украинцев.

"У меня тоже сначала был ступор, когда иностранцы начинали мне активно рассказывать всякую ахинею о том, что никакой войны нет и надо просто дружить. Поэтому я хорошо понимаю вас. То что они сделали, не случайность и совсем не ок", — пояснила пользовательница Threads.

Более того, в комментариях люди поделились похожими историями из других европейских стран. В частности, вспоминали случаи, когда в школах украинским детям предлагали проекты или темы, связанные с Россией, из-за культурного или языкового контекста. К примеру, подобные инциденты происходили в Германии и Испании. Однако после вмешательства родителей, как правило, учебные заведения меняли подход или приносили извинения.

"У сына в немецкой школе дети готовили проект о Рождестве в других странах, учительница ему предложила Россию, потому что он не понимает русский((( Я написала письмо с объяснениями, и быстро поменяли и извинились", — поделилась в комментариях одна из женщин.

Напомним, что женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую спортсменку Александру Олейникову снять патч во время выступления на нынешнем Ролан Гаррос. В частности, эту символику она получила от побратимов своего отца, который защищает Украину.

Также Фокус писал, что украинский борец Артур Костюк демонстративно отвернулся от российского флага во время церемонии награждения на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Сербии.