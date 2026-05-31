Трамп обирає собі наступника: ЗМІ розповіли про двох головних фаворитів

Президент США Дональд Трамп обирає наступника, який міг би продовжити його курс в Білому домі після виборів 2028 року

Впевненість у тому, що це зможе зробити віцепрезидент Трамп вже втратив, пише The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, у приватних розмовах із радниками та союзниками президент США Дональд Трамп регулярно порушує питання про політичне майбутнє свого віцепрезидента Джей Ді Венса.

Співрозмовники видання зазначили, що Трамп неодноразово запитує, чи здатен Венс "дійти до кінця" у президентській гонці 2028 року, проте одразу сам дає скептичну відповідь.

Автори матеріалу пояснили, що попри демонстративну підтримку, Трамп активно тестує лояльність та політичну витривалість свого віцепрезидента. Він залучає його до ключових рішень і дає публічні ролі, які можуть посилити позиції Венса як потенційного спадкоємця руху MAGA. Водночас президент США неодноразово дозволяв собі критичні зауваження щодо стилю роботи віцепрезидента, його рішень і навіть дрібних епізодів публічної поведінки.

Журналісти підкреслили, що Трамп порівнює Венса з іншими потенційними спадкоємцями політичного курсу, зокрема державним секретарем Марко Рубіо. У приватних зустрічах президент навіть проводить своєрідні "опитування лояльності" серед гостей і союзників, запитуючи, кого вони бачать кращим кандидатом.

Водночас, як йдеться у статті, Венс, попри критику та внутрішні суперечності, зберігає сильні позиції серед виборців руху MAGA і залишається одним із головних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Проте його залежність від підтримки Трампа та необхідність балансувати між різними фракціями республіканців роблять його політичні перспективи нестабільними.

