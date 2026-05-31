Трамп выбирает себе преемника: СМИ рассказали о двух главных фаворитах

Президент США Дональд Трамп выбирает преемника, который мог бы продолжить его курс в Белом доме после выборов 2028 года

Уверенность в том, что это сможет сделать вице-президент Трамп уже потерял, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, в частных разговорах с советниками и союзниками президент США Дональд Трамп регулярно поднимает вопрос о политическом будущем своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Собеседники издания отметили, что Трамп неоднократно спрашивает, способен ли Вэнс "дойти до конца" в президентской гонке 2028 года, однако сразу сам дает скептический ответ.

Авторы материала объяснили, что несмотря на демонстративную поддержку, Трамп активно тестирует лояльность и политическую выносливость своего вице-президента. Он привлекает его к ключевым решениям и дает публичные роли, которые могут усилить позиции Вэнса как потенциального наследника движения MAGA. В то же время президент США неоднократно позволял себе критические замечания относительно стиля работы вице-президента, его решений и даже мелких эпизодов публичного поведения.

Журналисты подчеркнули, что Трамп сравнивает Вэнса с другими потенциальными наследниками политического курса, в частности государственным секретарем Марко Рубио. В частных встречах президент даже проводит своеобразные "опросы лояльности" среди гостей и союзников, спрашивая, кого они видят лучшим кандидатом.

В то же время, как говорится в статье, Вэнс, несмотря на критику и внутренние противоречия, сохраняет сильные позиции среди избирателей движения MAGA и остается одним из главных претендентов на президентскую номинацию 2028 года. Однако его зависимость от поддержки Трампа и необходимость балансировать между различными фракциями республиканцев делают его политические перспективы нестабильными.

