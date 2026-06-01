Майорів над ратушею з 2022 року: у Любліні прибрали прапор України через скандал навколо УПА

У польському Любліні з будівлі міської ратуші прибрали український прапор, який був там від початку повномасштабної війни. Причиною стала суперечка між Києвом і Варшавою навколо історичної пам’яті та вшанування підрозділу, пов’язаного з УПА.

Як йдеться в матеріалі видання TVP World, рішення про демонтаж прапора ухвалили після указу президента України Володимира Зеленського, яким почесну назву "Герої УПА" присвоїли Незалежному центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Загалом, український прапор з'явився над ратушею Любліна у 2022 році. Тоді його підняли на знак підтримки України після початку російського вторгнення, і протягом трьох років він майорів поруч із прапорами Польщі та Європейського Союзу.

Однак останнє рішення української влади викликало невдоволення у Польщі. Там діяльність Української повстанської армії оцінюють зовсім інакше, ніж в Україні. Якщо для багатьох українців УПА є символом боротьби за незалежність, то в Польщі її насамперед пов'язують із Волинською трагедією 1943–1945 років, жертвами якої стали десятки тисяч польських цивільних.

Через розбіжності у політичних поглядах польські чиновники різко розкритикували указ Зеленського. Ба більше, президент Польщі Кароль Навроцький навіть заявив, що хоче домогтися позбавлення українського лідера Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

У мерії Любліна підтвердили, що рішення прибрати український прапор безпосередньо пов’язане з указом про присвоєння почесної назви. У міській адміністрації заявили, що вшанування формувань, які в Польщі вважають відповідальними за злочини проти мирного населення, болісно сприймається польським суспільством і ускладнює діалог між двома країнами.

Водночас влада міста наголосила, що Люблін і надалі залишається відкритим для співпраці та підтримує партнерські відносини з Україною. Там також підкреслили важливість поваги до історичної пам’яті та вшанування жертв складних сторінок польсько-української історії.

Крім того, авторка матеріалу пояснила, що Люблін розташований менш ніж за 100 кілометрів від українського кордону і після початку великої війни став одним із головних центрів допомоги українцям у Польщі. Саме через це місто проходили гуманітарні вантажі, а тисячі людей, які тікали від війни, знаходили тут тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, колишній президент Польщі та лідер руху "Солідарність" Лех Валенса сказав, що відмовляється підтримувати президента України Володимира Зеленського. Причиною він назвав рішення українського лідера, яке, за його словами, пов’язане з "вшануванням УПА" і є образливим для поляків. Валенса також повідомив, що публічно зняв український прапор, який носив на одязі.

