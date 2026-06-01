В польском Люблине со здания городской ратуши убрали украинский флаг, который был там с начала полномасштабной войны. Причиной стал спор между Киевом и Варшавой вокруг исторической памяти и чествования подразделения, связанного с УПА.

Как говорится в материале издания TVP World, решение о демонтаже флага приняли после указа президента Украины Владимира Зеленского, которым почетное название "Герои УПА" присвоили Независимому центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

В общем, украинский флаг появился над ратушей Люблина в 2022 году. Тогда его подняли в знак поддержки Украины после начала российского вторжения, и в течение трех лет он развевался рядом с флагами Польши и Европейского Союза.

Однако последнее решение украинских властей вызвало недовольство в Польше. Там деятельность Украинской повстанческой армии оценивают совсем иначе, чем в Украине. Если для многих украинцев УПА является символом борьбы за независимость, то в Польше ее прежде всего связывают с Волынской трагедией 1943-1945 годов, жертвами которой стали десятки тысяч польских гражданских.

Из-за разногласий в политических взглядах польские чиновники резко раскритиковали указ Зеленского. Более того, президент Польши Кароль Навроцкий даже заявил, что хочет добиться лишения украинского лидера Ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.

В мэрии Люблина подтвердили, что решение убрать украинский флаг напрямую связано с указом о присвоении почетного названия. В городской администрации заявили, что чествование формирований, которые в Польше считают ответственными за преступления против мирного населения, болезненно воспринимается польским обществом и усложняет диалог между двумя странами.

В то же время власти города отметили, что Люблин и в дальнейшем остается открытым для сотрудничества и поддерживает партнерские отношения с Украиной. Там также подчеркнули важность уважения к исторической памяти и чествования жертв сложных страниц польско-украинской истории.

Кроме того, автор материала объяснила, что Люблин расположен менее чем в 100 километрах от украинской границы и после начала большой войны стал одним из главных центров помощи украинцам в Польше. Именно через этот город проходили гуманитарные грузы, а тысячи людей, которые бежали от войны, находили здесь временный приют.

бывший президент Польши и лидер движения "Солидарность" Лех Валенса сказал, что отказывается поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Причиной он назвал решение украинского лидера, которое, по его словам, связано с "чествованием УПА" и является оскорбительным для поляков. Валенса также сообщил, что публично снял украинский флаг, который носил на одежде.

