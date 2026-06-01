Щось змінилося: українці дедалі рідше обирають Німеччину для переїзду, — Der Spiegel

У минулому 2025 році темпи міграції українців до Німеччини сповільнилися на 21% порівняно з попереднім роком.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel з посиланням на інформацію Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis).

Як свідчать дані Федерального статистичного відомства, різниця між тими, хто прибув до країни, і тими, хто виїхав з України у 2025 році становила 96 000 осіб. А це на 21% менше, ніж роком раніше.

Також статистика свідчить, що Україна лишається однією з головних країн звідки їдуть мігранти до Німеччини, але ця тенденція знижується. Також крім українців, німецька влада зареєструвала ще стрімкіше падіння міграції з інших країн:

з Сирії — на 67% (до 25 000 осіб);

з Туреччини — на 41% (до 24 000 осіб);

з Афганістану — на 41% (до 19 000 осіб).

Також у 2025 році загальна імміграція до Німеччини впала майже на 45% — до 235 000 осіб (проти 430 000 у попередньому періоді). До країни в’їхало близько 1,48 мільйона людей, а виїхали 1,25 мільйона осіб.

Німці та європейці також виїжджають з країни

Цифри Федерального статистичного відомства доводять, що з Німеччини до інших держав ЄС виїхало значно більше людей, ніж прибуло звідти. Найбільший дефіцит зафіксовано у міграції з Польщею (мінус 17 000) та Болгарією (мінус 14 000). Загальний міграційний баланс Німеччини з країнами ЄС впав мінус 54 000 осіб.

Також Німеччину залишає все більше корінних жителів. Еміграція німців зросла до 97 000 осіб. Найпопулярнішими країнами для переїзду німців стали Швейцарія, Австрія та Іспанія.

Найбільше людей за рік поїхало з Берліна, Тюрінгії та землі Північний Рейн-Вестфалія.

Україці за кордоном: що відомо

