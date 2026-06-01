Что-то изменилось: украинцы все реже выбирают Германию для переезда, — Der Spiegel

В прошлом 2025 году темпы миграции украинцев в Германию замедлились на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на информацию Федерального статистического ведомства Германии (Destatis).

Как свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства, разница между теми, кто прибыл в страну, и теми, кто выехал из Украины в 2025 году составила 96 000 человек. А это на 21% меньше, чем годом ранее.

Также статистика свидетельствует, что Украина остается одной из главных стран откуда едут мигранты в Германию, но эта тенденция снижается. Также кроме украинцев, немецкие власти зарегистрировали еще более стремительное падение миграции из других стран:

из Сирии — на 67% (до 25 000 человек);

из Турции — на 41% (до 24 000 человек);

из Афганистана — на 41% (до 19 000 человек).

Также в 2025 году общая иммиграция в Германию упала почти на 45% — до 235 000 человек (против 430 000 в предыдущем периоде). В страну въехало около 1,48 миллиона человек, а выехали 1,25 миллиона человек.

Немцы и европейцы также выезжают из страны

Цифры Федерального статистического ведомства доказывают, что из Германии в другие государства ЕС выехало значительно больше людей, чем прибыло оттуда. Наибольший дефицит зафиксирован в миграции с Польшей (минус 17 000) и Болгарией (минус 14 000). Общий миграционный баланс Германии со странами ЕС упал минус 54 000 человек.

Также Германию покидает все больше коренных жителей. Эмиграция немцев выросла до 97 000 человек. Самыми популярными странами для переезда немцев стали Швейцария, Австрия и Испания.

Больше всего людей за год уехало из Берлина, Тюрингии и земли Северный Рейн-Вестфалия.

