Европейские страны, которые после начала большой войны открыли двери для миллионов людей, теперь готовят новые ограничения. Наибольшее внимание уделяют мужчинам призывного возраста, которых хотят лишить права на временную защиту.

Европейский Союз вводит изменения для украинских беженцев, в частности, ужесточает требования к проживанию, постепенно меняет подход к социальной поддержке и сокращает льготы.

Фокус собрал, что известно о новых ограничениях. По меньшей мере, в трех странах ЕС правила уже меняют.

Почему украинские мужчины могут попасть под ограничения

Одна из основных претензий некоторых европейских политиков заключается в том, что временная защита в ЕС вводилась как быстрый гуманитарный механизм для людей, спасающихся от войны, однако им пользуются и мужчины призывного возраста, которые могли бы защищать страну от врага.

ЕС рассматривает различные варианты защиты для беженцев из Украины Фото: REUTERS

Специальный представитель по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон заявила, что ситуация, когда военнообязанные граждане, которые не имеют права покидать Украину, пересекают границу и сразу получают защиту в Европе, выглядит нелогично. По ее словам, это "противоречивый сигнал", ведь с одной стороны предоставляется военная помощь, а с другой — мужчинам призывного возраста позволяют оставаться за границей.

Сейчас в ЕС обсуждаются различные варианты защиты для украинских беженцев, а новые ограничения, по предварительным заявлениям европейских чиновников, будут "незначительными".

Прежде всего они могут касаться новых заявителей и украинцев из "безопасных" регионов.

Страны ЕС хотят стабилизировать количество украинцев

Евросоюз уменьшает социальную помощь украинским беженцам. Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко объяснила, что речь идет не столько о "выталкивании", сколько о попытке стабилизировать количество граждан Украины в каждой стране.

По ее словам, европейские государства все активнее подают запросы о возвращении украинцев по процедуре реадмиссии. Речь идет о механизме, когда страны возвращают иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания. Такие запросы, как сообщила Науменко, поступают, в частности, от Польши, Чехии и Германии. Они касаются не только мужчин, но и женщин.

Чехия ужесточит правила для украинских беженцев

В Чехии активно обсуждается возможная отмена временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Однако самостоятельно отменить этот механизм Прага не может и нужна поддержка других стран. Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что Прага якобы ведет переговоры по этому вопросу в ЕС.

В то же время политик выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Свою позицию он объясняет тем, что украинцы якобы регулярно ездят в Украину "в отпуск".

Параллельно в Чехии готовят изменения в законодательство. Правительство страны уже одобрило поправку к закону о временной защите, которую должен рассмотреть парламент. Если документ поддержат, новые правила заработают с 1 января 2027 года.

Министр внутренних дел Любомир Метнар объяснил, что изменения должны предотвращать злоупотребления, нелегальную миграцию и случаи, когда иностранцы не выполняют требования чешского законодательства.

В случае принятия поправки Чехия сможет отменять вид на жительство, если человек с временной защитой находился за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Отдельно предлагается правило для тех, кто получает гуманитарную помощь: такие украинские беженцы должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который им начисляют выплату.

Кроме того, Прага хочет обязать некоторых водителей автомобилей с украинскими номерами регистрировать транспортные средства в местном реестре.

Дания планирует ограничить вид на жительство для части украинцев

Дания также готовит более жесткие правила для украинских беженцев. Министерство по делам иностранцев и интеграции страны сообщило, что правительство хочет ограничить право на получение вида на жительство по специальному закону для перемещенных лиц из Украины.

Дания пересматривает правила проживания украинских беженцев Фото: UNICEF

Речь идет не обо всех украинцах в Дании, а об отдельных категориях. Прежде всего изменения могут коснуться людей, прибывающих из регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от боевых действий. В этом перечне упоминаются такие области как:

Черкасская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Винницкая;

Волынская;

Закарпатская;

Житомирская.

Отдельные ограничения касаются мужчин, на которых распространяются украинские правила мобилизации. Сейчас речь идет о гражданах в возрасте от 23 до 60 лет. По предложенным изменениям, они не смогут получить вид на жительство в Дании по специальному закону, если не будут иметь документального подтверждения освобождения от военной службы.

Мужчины в возрасте до 23 лет смогут оформить вид на жительство только до момента достижения этого возраста. В дальнейшем продлить его можно будет только при условии предоставления документов, подтверждающих освобождение от военной службы.

Также правительство Дании хочет распространить трудовую обязанность на перемещенных лиц из Украины, которые получают денежную помощь. Для муниципалитетов предусмотрели переходный период до 1 октября 2026 года. По оценкам, если законопроект примут, новые правила будут касаться около 12 тысяч украинцев.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену специальных образовательных правил для украинцев. Речь идет о возможности получать образование на английском или украинском языках, а также дистанционно учиться из Украины.

Норвегия ограничила коллективную защиту для мужчин из Украины

Норвегия уже изменила правила для украинских беженцев. Мужчины из Украины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут автоматически получать коллективную защиту. Их заявки будут рассматривать отдельно — в стандартном порядке, как индивидуальные просьбы об убежище.

В норвежском правительстве объяснили такое решение ростом количества прибывших из Украины молодых мужчин. Там заявили, что с осени 2025 года поток переселенцев существенно увеличился, а муниципалитеты уже испытывают давление на социальные услуги и жилой фонд.

В то же время уточняется, что новые ограничения касаются только новых заявителей и не затронут тех, кто уже имеет временную защиту в Норвегии. Также исключения предусмотрены для:

несовершеннолетних граждан;

мужчин старше 60 лет;

лиц, официально освобожденных от военной службы или явно неспособных ее проходить;

украинцев, прибывших по программе медицинской эвакуации.

Право на исключение имеют мужчины, которые являются единственными опекунами детей. Речь идет об отце ребенка или другом близком члене семьи, если именно он фактически отвечает за уход.

Европа постепенно меняет подход к украинским беженцам, пока нет решения о полной отмене временной защиты для мужчин призывного возраста. Это все больше зависит от конкретной страны, документов и соблюдения местных правил.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году Украина имела самый высокий чистый миграционный прирост в мире. За год в страну вернулись около 1,7 млн человек.