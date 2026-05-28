Європейські країни, які після початку великої війни відкрили двері для мільйонів людей, тепер готують нові обмеження. Найбільшу увагу приділяють чоловікам призовного віку, яких хочуть позбавити права на тимчасовий захист.

Європейський Союз запроваджує зміни для українських біженців, зокрема, посилює вимоги до проживання, поступово змінює підхід до соціальної підтримки та скорочує пільги.

Фокус зібрав, що відомо про нові обмеження. Щонайменше у трьох країнах ЄС правила вже змінюють.

Чому українські чоловіки можуть потрапити під обмеження

Одна з основних претензій деяких європейських політиків полягає в тому, що тимчасовий захист у ЄС запроваджували як швидкий гуманітарний механізм для людей, які рятуються від війни, однак ним користуються й чоловіки призовного віку, які б могли захищати країну від ворога.

ЄС розглядає різні варіанти захисту для біженців з України

Спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон заявила, що ситуація, коли військовозобов’язані громадяни, які не мають права залишати Україну, перетинають кордон і одразу отримують захист у Європі, має нелогічний вигляд. За її словами, це "суперечливий сигнал", адже з одного боку надається військова допомога, а з іншого — чоловікам призовного віку дозволяють залишатися за кордоном.

Наразі в ЄС обговорюються різні варіанти захисту для українських біженців, а нові обмеження, за попередніми заявами європейських посадовців, будуть "незначними".

Насамперед вони можуть стосуватися нових заявників та українців з "безпечних" регіонів.

Країни ЄС хочуть стабілізувати кількість українців

Євросоюз зменшує соціальну допомогу українським біженцям. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко пояснила, що йдеться не стільки про "виштовхування", скільки про спробу стабілізувати кількість громадян України в кожній країні.

За її словами, європейські держави все активніше подають запити щодо повернення українців за процедурою реадмісії. Йдеться про механізм, коли країни повертають іноземців, які не мають законних підстав для перебування. Такі запити, як повідомила Науменко, надходять, зокрема, від Польщі, Чехії та Німеччини. Вони стосуються не лише чоловіків, а й жінок.

Чехія посилить правила для українських біженців

У Чехії активно обговорюється можливе скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Однак самостійно скасувати цей механізм Прага не може і потрібна підтримка інших країн. Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура заявив, що Прага нібито веде переговори з цього питання в ЄС.

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступає за швидке припинення тимчасового захисту для всіх українців у країні

Водночас політик виступає за швидке припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Свою позицію він пояснює тим, що українці нібито регулярно їздять до України "у відпустку".

Паралельно у Чехії готують зміни до законодавства. Уряд країни вже схвалив поправку до закону про тимчасовий захист, яку має розглянути парламент. Якщо документ підтримають, нові правила запрацюють з 1 січня 2027 року.

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар пояснив, що зміни мають запобігати зловживанням, нелегальній міграції та випадкам, коли іноземці не виконують вимоги чеського законодавства.

У разі ухвалення поправки Чехія зможе скасовувати дозвіл на проживання, якщо людина з тимчасовим захистом перебувала за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Окремо пропонується правило для тих, хто отримує гуманітарну допомогу: такі українські біженці мають перебувати на території Чехії не менше 16 днів на місяць, за який їм нараховують виплату.

Крім того, Прага хоче зобов’язати деяких водіїв автомобілів з українськими номерами реєструвати транспортні засоби в місцевому реєстрі.

Данія планує обмежити дозвіл на проживання для частини українців

Данія також готує жорсткіші правила для українських біженців. Міністерство у справах іноземців та інтеграції країни повідомило, що уряд хоче обмежити право на отримання дозволу на проживання за спеціальним законом для переміщених осіб з України.

Данія переглядає правила проживання українських біженців

Йдеться не про всіх українців у Данії, а про окремі категорії. Насамперед зміни можуть торкнутися людей, які прибувають із регіонів України, що вважаються менш постраждалими від бойових дій. У цьому переліку згадуються такі області як:

Черкаська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Київська;

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Вінницька;

Волинська;

Закарпатська;

Житомирська.

Окремі обмеження стосуються чоловіків, на яких поширюються українські правила мобілізації. Наразі йдеться про громадян віком від 23 до 60 років. За запропонованими змінами, вони не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії за спеціальним законом, якщо не матимуть документального підтвердження звільнення від військової служби.

Чоловіки віком до 23 років зможуть оформити дозвіл на проживання лише до моменту досягнення цього віку. Надалі продовжити його можна буде тільки за умови надання документів, що підтверджують звільнення від військової служби.

Також уряд Данії хоче поширити трудовий обов’язок на переміщених осіб з України, які отримують грошову допомогу. Для муніципалітетів передбачили перехідний період до 1 жовтня 2026 року. За оцінками, якщо законопроєкт ухвалять, нові правила стосуватимуться близько 12 тисяч українців.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування спеціальних освітніх правил для українців. Йдеться про можливість здобувати освіту англійською або українською мовами, а також дистанційно навчатися з України.

Норвегія обмежила колективний захист для чоловіків з України

Норвегія вже змінила правила для українських біженців. Чоловіки з України віком від 18 до 60 років не зможуть автоматично отримувати колективний захист. Їхні заявки розглядатимуть окремо — у стандартному порядку, як індивідуальні прохання про притулок.

У норвезькому уряді пояснили таке рішення зростанням кількості прибулих з України молодих чоловіків. Там заявили, що з осені 2025 року потік переселенців суттєво збільшився, а муніципалітети вже відчувають тиск на соціальні послуги та житловий фонд.

Водночас уточнюється, що нові обмеження стосуються лише нових заявників і не зачеплять тих, хто вже має тимчасовий захист у Норвегії. Також винятки передбачені для:

неповнолітніх громадян;

чоловіків старше 60 років;

осіб, офіційно звільнених від військової служби або явно нездатних її проходити;

українців, які прибули за програмою медичної евакуації.

Право на виняток мають чоловіки, які є єдиними опікунами дітей. Йдеться про батька дитини або іншого близького члена сім’ї, якщо саме він фактично відповідає за догляд.

Європа поступово змінює підхід до українських біженців, наразі немає рішення про повне скасування тимчасового захисту для чоловіків призовного віку. Це дедалі більше залежить від конкретної країни, документів і дотримання місцевих правил.

Раніше Фокус писав, що у 2025 році Україна мала найвищий чистий міграційний приріст у світі. За рік до країни повернулися близько 1,7 млн людей.