Всупереч позиції уряду: у Данії продовжують обслуговувати танкери РФ зі скрапленим газом

Данська корабельня Fayard продовжує ремонтувати танкери льодового класу Arc7, які забезпечують експорт скрапленого газу з російського проєкту "Ямал", попри критику уряду Данії та майбутню заборону ЄС на такі послуги.

Про це повідомило Financial Times.

За даними видання, Fayard залишається єдиною верф’ю в Євросоюзі, яка надає послуги сухого доку суднам класу Arc7. Ці танкери залежать від європейських корабелень через їхню технічну спеціалізацію та розташування поблизу основних маршрутів перевезення газу з Ямалу до портів Північно-Західної Європи.

За аналізом неурядової організації Urgewald, шість із 15 танкерів флоту Arc7 мають пройти ремонт на данській верфі цього літа. Це відбудеться напередодні набуття чинності з 2027 року заборони ЄС на надання морських послуг СПГ-танкерам, пов’язаним із Росією.

Згідно з річним звітом компанії, у 2025 році Fayard обслужила п’ять танкерів, що прибули з Ямалу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну верф прийняла 15 суден класу Arc7, тоді як нідерландська компанія Damen — вісім.

У серпні минулого року Damen оголосила про припинення обслуговування таких танкерів на своїй французькій верфі в Бресті. У компанії пояснили це відповідністю зовнішній політиці Нідерландів, яка не заохочує підтримку експорту російського СПГ.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше розкритикувала діяльність Fayard. За її словами, допомога флоту, який працює на проєкт “Ямал”, є “абсолютно незрозумілою”, і такі дії “просто мусять припинитися”.

Водночас у Fayard заявили, що підтримують санкційну та енергетичну політику ЄС. У компанії наголосили, що Єврокомісія вважає постачання СПГ із Ямалу необхідним для енергозабезпечення Європи до 2027 року, а обслуговування окремих суден потрібне для безпеки мореплавства та підтримки постачання газу до європейських портів.

Попри скорочення закупівель російського газу після 2022 року, ЄС досі не повністю відмовився від цього ресурсу. За даними аналітичної групи Kpler, у першому кварталі 2026 року імпорт СПГ із Ямалу до країн ЄС зріс на 17% і досяг 5 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наприкінці травня Велика Британія також опублікувала власну заборону на надання морських послуг суднам, що працюють у Росії.

