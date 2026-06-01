Вопреки позиции правительства: в Дании продолжают обслуживать танкеры РФ со сжиженным газом

Датская верфь Fayard продолжает ремонтировать танкеры ледового класса Arc7, которые обеспечивают экспорт сжиженного газа из российского проекта "Ямал", несмотря на критику правительства Дании и будущий запрет ЕС на такие услуги.

Об этом сообщило Financial Times.

По данным издания, Fayard остается единственной верфью в Евросоюзе, которая предоставляет услуги сухого дока судам класса Arc7. Эти танкеры зависят от европейских верфей из-за их технической специализации и расположения вблизи основных маршрутов перевозки газа с Ямала в порты Северо-Западной Европы.

По анализу неправительственной организации Urgewald, шесть из 15 танкеров флота Arc7 должны пройти ремонт на датской верфи этим летом. Это произойдет накануне вступления в силу с 2027 года запрета ЕС на предоставление морских услуг СПГ-танкерам, связанным с Россией.

Согласно годовому отчету компании, в 2025 году Fayard обслужила пять танкеров, прибывших с Ямала. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину верфь приняла 15 судов класса Arc7, тогда как нидерландская компания Damen — восемь.

В августе прошлого года Damen объявила о прекращении обслуживания таких танкеров на своей французской верфи в Бресте. В компании объяснили это соответствием внешней политике Нидерландов, которая не поощряет поддержку экспорта российского СПГ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее раскритиковала деятельность Fayard. По ее словам, помощь флоту, который работает на проект "Ямал", является "абсолютно непонятной", и такие действия "просто должны прекратиться".

В то же время в Fayard заявили, что поддерживают санкционную и энергетическую политику ЕС. В компании подчеркнули, что Еврокомиссия считает поставки СПГ с Ямала необходимыми для энергообеспечения Европы до 2027 года, а обслуживание отдельных судов необходимо для безопасности мореплавания и поддержки поставок газа в европейские порты.

Несмотря на сокращение закупок российского газа после 2022 года, ЕС до сих пор не полностью отказался от этого ресурса. По данным аналитической группы Kpler, в первом квартале 2026 года импорт СПГ с Ямала в страны ЕС вырос на 17% и достиг 5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце мая Великобритания также опубликовала собственный запрет на предоставление морских услуг судам, работающим в России.

Ранее Reuters сообщало, что Индия отказалась покупать российский сжиженный природный газ, который находится под санкциями США. Из-за этого танкер Kunpeng с грузом с российского завода "Портовая" изменил маршрут и остался вблизи Сингапура без определенного пункта назначения. По данным агентства, Нью-Дели готов покупать только тот российский СПГ, который не подпадает под санкционные ограничения.

Напомним, что Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти выросли до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Основными импортерами российского сырья остаются Индия и Китай, а увеличить экспорт Москве удалось после восстановления нефтегазовых объектов, которые ранее подверглись атакам украинских беспилотников.