Країнам ЄС компенсують вартість зброї для України: Мадяр скасував вето, що наклав Орбан

Кабінет міністрів Угорщини, який очолює новообраний прем'єр-міністр Петер Мадяр, скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають в Україну.

Це завершило дворічну блокаду, розпочату попередником Мадяра — Віктором Орбаном, пише Politico з посиланням на чиновників та дипломатів ЄС.

"Скасування вето стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні. Тепер вони нарешті отримають певну компенсацію, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", — пояснив один із співрозмовників видання.

Журналісти зазначили, що зміна позиції Угорщини є частиною більш широких зусиль Мадяра, спрямованих на відновлення відносин з ЄС, НАТО та Україною.

Оскільки рішення щодо Європейського фонду миру ухвалюються на основі одностайності серед держав-членів, Угорщина змогла заблокувати цей механізм, що спричинило накопичення заборгованості з відшкодування у розмірі понад 40 млрд євро. А це своєю чергою розлютило великих країн-донорів, таких як Німеччина та Нідерланди.

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Окрім цього, Євросоюзу довелося шукати обхідні шляхи, щоб забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати життєво важливі поставки зброї та боєприпасів у час максимальної небезпеки з боку російських військ.

Тепер, коли вето скасовано, країнам доведеться визначитися з новими критеріями використання коштів, зокрема вирішити, чи слід повертати відшкодування до національних бюджетів, чи спрямовувати їх на додаткову підтримку України.

Автори матеріалу підкреслили, що ЄС також має вирішити, чи зберегти нинішню ставку відшкодування — близько 40% від вартості озброєння — та як рефінансувати Європейський оборонний фонд.

Очікується, що ці питання, що стосуються ЄПФ, будуть обговорюватися на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбудеться наступного тижня на Кіпрі.

Зазначимо, що Європейський фонд миру — це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх власних запасів.

Нагадаємо, 22 травня Петер Мадяр заблокував кордон для деяких товарів з України.

Фокус також писав про те, що в Угорщині виставили умови для зустрічі Зеленського і Мадяра.