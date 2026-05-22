Петер Мадяр заблокував кордон для товарів з України: від м'яса до вина (документ)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про заборону імпорту деяких видів товарів з України та про інші рішення уряду, які стосуються міжнародної політики. У відповідній постановці є список з 24 позицій, у якому забороняють ввозити сільськогосподарську продукцію від м'яса, яєць та меду до хліба, овочів та вина. У документі наводяться причини, через які закрили кордони для української продукції.

Про блокування кордонів для товарів з України й про вихід з угоди про Міжнародний кримінальний суд Петер Мадяр написав на сторінці Facebook. Допис з'явися близько 20 год 22 травня. Прем'єр зауважив, що усі деталі та пояснення є у спеціальному документі — "Угорська газета" №5/2026 (Magyar Közlönyben).

Протягом години під дописом очільника країни з'явилось 44 тис. вподобайок: більшість людей тішилось забороні, спрямовній проти українців. Тим часом у рішенні уряду, на яке посилався Мадяр, ішлося про обмеження імпорту товарів, які не проходять транзитом через Угорщину, а осідають у магазинах місцевих підприємців.

Фото: Скриншот

В урядовому виданні опубліковано текст постанови уряду № 91/2026, яка стосується "транспортування певної сільськогосподарської продукції походженням з України". Вказано, що Україна експортує продукцію на територію ЄС, але після цього вона не іде у треті країни, а осідає всередині Європи. Ця продукція не відповідає високим стандартам безпеки та якості, тому створює "конкурентну перевагу" і цим заважає працювати "внутрішнім ринкам держав-членів". Окремо наголошується, що ЄС повинен надавати Україні допомогу таким чином, щоб не шкодити іншим. У документі є список 24 "чутливих" товарів, які забороняється ввозити в Угорщину (є винятки, але вони в іншому Додатку). Покарання за порушення — штраф у розмірі вартості товару.

Які товари з України заборонив ввозити Петер Мадяр:

різні види м'яса (свинина, курятина, вівці, кози тощо), субпродукти;

яйця;

натуральний мед;

овочі — сирі чи напівготові;

зернові та крупи — ячмінь, жито, кукурудза, пшениця, гречка та ін.;

борошно і також перероблені злаки (пластівці);

насіння деяких рослин;

соняшник, соняшникова олія;

хліб, овочі, вино.

Зазначимо, 21 травня Петер Мадяр відповів на питання, як він ставиться до України, яка бореться з РФ. Угорський політик відзначив героїзм українців, а потім заявив, що угорська меншина Закарпаття "не має прав людини". При цьому посадовець порушив питання "автономії", мови та культури й нагадав про 11 вимог, які має виконати Київ.

Нагадуємо, зранку 22 травня стало відомо про вибух на нафтовому заводі MOL в Угорщині. Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив відповідь України на 11 вимог Петера Мадяра.