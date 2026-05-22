Петер Мадьяр заблокировал границу для товаров из Украины: от мяса до вина (документ)
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о запрете импорта некоторых видов товаров из Украины и о других решениях правительства, касающихся международной политики. В соответствующем постановлении есть список из 24 позиций, в котором запрещают ввозить сельскохозяйственную продукцию от мяса, яиц и меда до хлеба, овощей и вина. В документе приводятся причины, по которым закрыли границы для украинской продукции.
О блокировании границ для товаров из Украины и о выходе из соглашения о Международном уголовном суде Петер Мадьяр написал на странице Facebook. Сообщение появилось около 20 часов 22 мая. Премьер отметил, что все детали и объяснения есть в специальном документе — "Венгерская газета" №5/2026 (Magyar Közlönyben).
В течение часа под сообщением главы страны появилось 44 тыс. лайков: большинство людей радовалось запрету, направленному против украинцев. Между тем в решении правительства, на которое ссылался Мадьяр, речь шла об ограничении импорта товаров, которые не проходят транзитом через Венгрию, а оседают в магазинах местных предпринимателей.
Петер Мадьяр и Украина — детали
В издании опубликован текст постановления правительства № 91/2026, которое касается "транспортировки определенной сельскохозяйственной продукции происхождением из Украины". Указано, что Украина экспортирует продукцию на территорию ЕС, но после этого товарs не идет в третьи страны, а оседают внутри Европы. Эта продукция не соответствует высоким стандартам безопасности и качества, поэтому создает "конкурентное преимущество" и этим мешает работать "внутренним рынкам государств-членов". Отдельно отмечается, что ЕС должен оказывать Украине помощь таким образом, чтобы не вредить другим. В документе есть список 24 "чувствительных" товаров, которые запрещается ввозить в Венгрию (есть исключения, но они в другом Приложении). Наказание за нарушение — штраф в размере стоимости товара.
Какие товары из Украины запретил ввозить Петер Мадьяр:
- различные виды мяса (свинина, курятина, овцы, козы и т.д.), субпродукты;
- яйца;
- натуральный мед;
- овощи — сырые или полуготовые;
- зерновые и крупы — ячмень, рожь, кукуруза, пшеница, гречка и др;
- мука и также переработанные злаки (хлопья);
- семена некоторых растений;
- подсолнечник, подсолнечное масло;
- хлеб, овощи, вино.
Отметим, 21 мая Петер Мадьяр ответил на вопрос, как он относится к Украине, которая борется с РФ. Венгерский политик отметил героизм украинцев, а затем заявил, что венгерское меньшинство Закарпатья "не имеет прав человека". При этом чиновник поднял вопрос "автономии", языка и культуры и напомнил об 11 требованиях, которые должен выполнить Киев.
Напоминаем, утром 22 мая стало известно о взрыве на нефтяном заводе MOL в Венгрии. Тем временем глава МИД Украины Андрей Сибига озвучил ответ Украины на 11 требований Петера Мадьяра.