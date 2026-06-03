Странам ЕС компенсируют стоимость оружия для Украины: Мадьяр отменил вето, наложенное Орбаном

Кабинет министров Венгрии, который возглавляет новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр, отменил вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они отправляют в Украину.

Это завершило двухлетнюю блокаду, начатую предшественником Мадьяра — Виктором Орбаном, пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

"Отмена вето станет положительным подкреплением для тех государств-членов, которые оказали наибольшую поддержку Украине. Теперь они наконец получат определенную компенсацию, что также сделает распределение нагрузки более равномерным", — пояснил один из собеседников издания.

Журналисты отметили, что изменение позиции Венгрии является частью более широких усилий Мадьяра, направленных на восстановление отношений с ЕС, НАТО и Украиной.

Поскольку решения по Европейскому фонду мира принимаются на основе единодушия среди государств-членов, Венгрия смогла заблокировать этот механизм, что привело к накоплению задолженности по возмещению в размере более 40 млрд евро. А это в свою очередь разозлило крупных стран-доноров, таких как Германия и Нидерланды.

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Кроме этого, Евросоюзу пришлось искать обходные пути, чтобы обеспечить, чтобы Украина продолжала получать жизненно важные поставки оружия и боеприпасов во время максимальной опасности со стороны российских войск.

Теперь, когда вето отменено, странам придется определиться с новыми критериями использования средств, в частности решить, следует ли возвращать возмещение в национальные бюджеты или направлять их на дополнительную поддержку Украины.

Авторы материала подчеркнули, что ЕС также должен решить, сохранить ли нынешнюю ставку возмещения — около 40% от стоимости вооружения — и как рефинансировать Европейский оборонный фонд.

Ожидается, что эти вопросы, касающиеся ЕПФ, будут обсуждаться на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая состоится на следующей неделе на Кипре.

Отметим, что Европейский фонд мира — это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40% стоимости вооружения, которое они отправляют в Украину из своих собственных запасов.

Напомним, 22 мая Петер Мадьяр заблокировал границу для некоторых товаров из Украины.

Фокус также писал о том, что в Венгрии выставили условия для встречи Зеленского и Мадьяра.