Під час підриву авто в Балашисі загинув генерал-лейтенант армії РФ, — ЗМІ

Його ім'я поки що невідоме, але з'явилася інформація, що йому було 62 роки. І вибухів було два.

Загиблий під час вибуху в Балашисі водій автомобіля мав звання генерал-лейтенанта, повідомляє видання "Агентство. Новости" з посиланням на джерела. Якщо ця інформація підтвердиться, то випадок стане четвертою за час війни ліквідацією настільки високопоставленого офіцера в російському тилу.

Інциденту не змогли запобігти посилені заходи безпеки, вжиті ФСБ після останнього замаху.

Першим про звання загиблого повідомив провоєнний телеграм-канал "Демони Чарлі". У цього каналу всього 22 тисячі передплатників, проте раніше його повідомлення репостили більші пропагандистські російські Telegram-канали. Пізніше стали з'являтися повідомлення від інших каналів.

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Офіційно влада РФ ще нічого не повідомляла.

Вибух у Балашисі стався вранці у вівторок у районі, де проживають російські військові, за 350 метрів від місця, де у квітні підривали машину заступника голови Генштабу Ярослава Москалика.

Вибуховий пристрій було прикріплено до днища машини BMW X3. І, ймовірно, активований дистанційно, коли генерал сів у авто.

Слідчий комітет РФ порушив справу "за фактом підриву автомобіля", але не повідомив, за якою статтею.

Генерал-лейтенант — одне з вищих офіцерських звань у російській армії. До цього в російському тилу було вбито трьох генерал-лейтенантів:

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Москві від вибуху бомби, прикріпленої до самоката, загинув начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Володимир Путін назвав убивство Кирилова "важким проколом" російських спецслужб. Кирилов був автором пропаганди про "бойових комарів" і біолабораторії.

У квітні 2025 року внаслідок вибуху машини в Балашисі загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

А в грудні 2025 року в Москві на парковці біля будинку в Москві загинув начальник управління оперативної підготовки Збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Крім того, у лютому в Москві було скоєно замах на заступника голови ГРУ генерал-лейтенанта Міноборони Володимира Алексєєва. Цей вижив. Фокус розповідав про те, що генерал, ймовірно, відвідував коханку, тому й був без охорони.

Також є версія, що замах на генерала Алексєєва може бути "відкладеною відплатою". Його відсторонили від роботи та тримали під наглядом після того, як він заявив Пригожину під час бунту, що готовий віддати йому тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу.