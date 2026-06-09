При подрыве авто в Балашихе погиб генерал-лейтенант армии РФ, — СМИ

Его имя пока неизвестно, но появилась информация, что ему было 62 года. И взрывов было два.

Погибший при взрыве в Балашихе водитель автомобиля имел звание генерал-лейтенанта, сообщает издание "Агентство. Новости" со ссылкой на источники. Если эта информация подтвердится, то случай станет четвертой за время войны ликвидацией настолько высокопоставленного офицера в российском тылу.

Инцидент не смогли предотвратить усиленные меры безопасности, предпринятые ФСБ после последнего покушения.

Первым о звании погибшего сообщил провоенный телеграм-канал "Демоны Чарли". У этого канала всего 22 тысячи подписчиков, однако ранее его сообщения репостили более крупные пропагандистские российские Telegram-каналы. Позднее стали появляться сообщение от других каналов.

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Официально власти РФ еще ничего не сообщали.

Взрыв в Балашихе произошел утром во вторник в районе, где проживают российские военные, в 350 метрах от места, где в апреле подрывали машину замглавы Генштаба Ярослава Москалика.

Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины BMW X3. И, вероятно, активировано дистанционно, когда генерал сел в авто.

Следственный комитет РФ возбудил дело "по факту подрыва автомобиля", но не сообщил, по какой статье.

Генерал-лейтенант — одно из высших офицерских званий в российской армии. До этого в российском тылу были убиты трое генерал-лейтенантов:

Напомним, в декабре 2024 года в Москве от взрыва бомбы, прикрепленной к самокату, погиб начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Владимир Путин назвал убийство Кириллова "тяжелейшим проколом" российских спецслужб. Кириллов был автором пропаганды про "боевых комаров" и биолаборатории.

В апреле 2025 года в результате взрыва машины в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

А в декабре 2025 года в Москве на парковке у дома в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Кроме того, в феврале в Москве было совершено покушение на замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Этот выжил. Фокус рассказывал о том, что генерал, вероятно, посещал любовницу, потому и был без охраны.

Также есть версия, что покушение на генерала Алексеева может быть "отложенным возмездием". Его отстранили от работы и держали под наблюдением после того, как он заявил Пригожину во время бунта, что готов отдать ему тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.