Угода між Іраном і США: у Тегерані висувають свої "невиконувані" вимоги до Вашингтона

У цей момент віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито вже прямує до Європи, щоб підписати угоду з Іраном. Водночас іранські ЗМІ заявляють, що будь-які терміни та місце підписання — це лише спекуляції, і поки що нічого не відомо.

Раніше Тегеран уже оприлюднив перелік із 14 вимог до США, серед яких — виведення американських військ із районів, що оточують Іран, та припинення військових дій у Лівані. При цьому Ізраїль, який є учасником конфлікту, жодним чином не бере участі в цих домовленостях. Але поки Дональд Трамп вкотре заявляє, що угода з Іраном ось-ось відбудеться, у Тегерані менш оптимістичні та висувають вимоги, які можуть не прийняти у США та Ізраїлі. Фокус зібрав усе, що відомо.

Президент Дональд Трамп заявив 11 червня, що угода про повне припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану може бути підписана вже цими вихідними.

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"Ми щойно уклали чудову угоду щодо війни з Іраном, і тепер нам належить завершити оформлення документів, що має відбутися найближчими днями. Ймовірно, ми підпишемо угоду, можливо, в Європі", — заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті. Також він заявив, що війна в Ірані виграна.

При цьому інформаційне агентство Fars News, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, спростувало припущення щодо швидкого укладення угоди з Вашингтоном.

Іран говорить про угоду зі США, але висуває свої умови

"Будь-які припущення щодо підписання угоди у Швейцарії або щодо особистої зустрічі — це не що інше, як неправильне тлумачення пропозицій та видавлення бажаного за дійсне з боку американців", — йдеться у повідомленні.

При цьому 12 червня посол Ірану в ООН наголосив, що міцний мир і безпека на Близькому Сході можуть бути досягнуті лише шляхом усунення корінних причин нестабільності, припинення окупації та агресії, а також сприяння регіональному діалогу.

Саїд Іравані заявив, що миру на Близькому Сході не буде, доки не будуть усунені першопричини конфліктів та нестабільності. А це, на думку Ірану, тривала окупація палестинських, ліванських і сирійських територій; неодноразові акти агресії з боку Ізраїлю та тривала військова присутність Сполучених Штатів у регіоні.

"Доки триватимуть окупація та агресія, опір їм триватиме. Жоден політичний чи дипломатичний процес не може легітимізувати або виправдати окупацію чи агресію, і жодне довгострокове рішення не може бути досягнуте без вирішення цієї фундаментальної проблеми", — повідомив Іравані.

Він заявив, що США та Ізраїль неодноразово порушували режими припинення вогню, а тому Іран захищатиметься. І США слід "утриматися від неодноразових погроз на адресу Ірану". Адже погрози та військове залякування є контрпродуктивними.

А представник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран чітко дав зрозуміти, що не погодиться на те, що він назвав "незаконними" вимогами, під час непрямих контактів зі США.

"Основна частина тексту угоди завершена", — сказав Багаї, додавши, що "суперечливі позиції" Вашингтона заважають цьому процесу.

Угода між Іраном і США – що входить до списку

Зазначається, що заключні переговори між Іраном та Сполученими Штатами будуть зосереджені на ядерних та економічних питаннях, а іранська ракетна програма залишиться поза порядком денним.

Від США вимагають скасувати санкції, вивести свій флот з прибережних вод Ірану та припинити військово-морську блокаду.

Також там містяться положення щодо відновлення роботи Ормузької протоки, скасування нафтових санкцій та розблокування заморожених іранських коштів. Крім того, США мають профінансувати відновлення Ірану щонайменше на 300 мільярдів доларів.

Повідомляється, що Ормузька протока буде знову відкрита протягом 30 днів відповідно до "іранських домовленостей". Протягом 60-денного періоду заключних переговорів буде розблоковано 24 мільярди доларів заморожених іранських активів, причому половина цієї суми буде надана Ісламській Республіці до початку переговорів. У США про ці поступки не повідомляли.

І головне, Іран уже заявив, що не покине своїх регіональних союзників, а це, серед інших, "Хезболла" в Ірані.

Раніше деякі джерела та ЗМІ повідомляли, що між іранськими політиками та військовими спостерігається розкол і саме на цьому намагається зіграти Дональд Трамп. Але 12 червня член Комітету з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту спростував наявність будь-яких розбіжностей між військовими та дипломатичними особами Ірану, заявивши, що обидві сторони отримують вказівки від верховного лідера Моджтаби Хаменеї.

Мансур Хагігатпур заявив: "У відповідь на бажання Заходу почути звуки розбрату та розколу серед чиновників і функціонерів системи слід сказати: мрійте далі".

Він заявив, що поле бою та дипломатія — це "два крила" системи, які діють під командуванням головнокомандувача.

Нагадаємо, раніше "Фокус" докладно писав про те, чого хочуть США від Ірану в рамках своєї "угоди".

Лише 11 червня президент США Дональд Трамп заявив про підготовку "дуже потужного удару" по Ірану та пригрозив завдати удару по острову Харг і нафтовій інфраструктурі країни. Але вже за кілька годин він заявив, що удар скасовується.