Сделка Ирана и США: в Тегеране выдвигают свои "невыполнимые" требования к Вашингтону

В этим минуты вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы уже направляется в Европу, чтобы подписать с Ираном соглашение. Но при этом иранские СМИ заявляют, что любые сроки и место подписания – это просто спекуляции и ничего пока не известно.

Ранее Тегеран уже показывал список из 14 требований к США, среди которых есть вывод американских войск из районов, окружающих Иран и прекращение военных действий в Ливане. Причем Израиль, который является участником конфликта, никак в договоренностях не участвует. Но пока Дональд Трамп говорит в 39 раз, что сделка с Ираном вот-вот состоится, в Тегеране менее оптимистичны и выдвигают требования, которые могут не принять в США и Израиле. Фокус собрал все, что известно.

Президент Дональд Трамп заявил 11 июня, что соглашение о полном прекращении американо-израильской войны против Ирана может быть подписано уже в эти выходные.

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"Мы только что заключили отличное соглашение по войне с Ираном, и теперь нам предстоит завершить оформление документов, что должно произойти в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы подпишем соглашение, возможно, в Европе", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Также он заявил, что война в Иране выиграна.

При этом информационное агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана, опровергло предположения о скором заключении соглашения с Вашингтоном.

Иран говорит о сделке с США, но выдвигает свои условия

"Любые предположения о подписании соглашения в Швейцарии или о личной встрече — это не что иное, как недопонимание предложений и выдача желаемого за действительное со стороны американцев", — говорится в сообщении.

При этом 12 июня посол Ирана в ООН подчеркнул, что прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке могут быть достигнуты только путем устранения коренных причин нестабильности, прекращения оккупации и агрессии, а также содействия региональному диалогу.

Саид Иравани заявил, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока не будут устранены коренные причины конфликтов и нестабильности. А это, по мнению Ирана, продолжающаяся оккупация палестинских, ливанских и сирийских территорий; неоднократные акты агрессии со стороны Израиля и длительное военное присутствие Соединенных Штатов в регионе.

"До тех пор, пока оккупация и агрессия сохраняются, сопротивление им будет продолжаться. Никакой политический или дипломатический процесс не может легитимизировать или оправдать оккупацию или агрессию, и никакое долгосрочное решение не может быть достигнуто без решения этой фундаментальной проблемы", — сообщил Иравани.

Он заявил, что США и Израиль неоднократно нарушали режимы прекращения огня, а потому Иран будет защищаться. И США следует "воздержаться от неоднократных угроз в адрес Ирана". Потому что угрозы и военное запугивание контрпродуктивны.

А представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран ясно дал понять, что не примет то, что он назвал "незаконными" требованиями в ходе косвенных контактов с США.

"Основная часть текста соглашения завершена", — сказал Багаи, добавив, что "противоречивые позиции" Вашингтона мешают этому процессу.

Соглашение Ирана и США – что входит в список

Отмечается, что заключительные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами будут сосредоточены на ядерных и экономических вопросах, а иранская ракетная программа останется вне повестки дня.

От США требуют снять санкции, вывести свой флот из-под берегов Ирана и прекратить военно-морскую блокаду.

Также там есть положения о возобновлении работы Ормузского пролива, отмене нефтяных санкций и разблокировке замороженных иранских средств. И США должны профинансировать восстановление Ирана как минимум на 300 миллиардов долларов.

Сообщается, что Ормузский пролив будет вновь открыт в течение 30 дней в соответствии с "иранскими договоренностями". В течение 60-дневного периода заключительных переговоров будет разблокировано 24 миллиарда долларов замороженных иранских активов, причем половина этой суммы будет предоставлена ​​Исламской Республике до начала переговоров. В США об этих уступках не сообщали.

И главное, Иран уже заявил, что не бросит своих региональных союзников, а это, среди прочих, "Хезболла" в Иране.

Ранее некоторые источники и СМИ говорили, что между иранскими политиками и военными наблюдается раскол и именно на нем пытается сыграть Дональд Трамп. Но 12 июня член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента опроверг наличие каких-либо разногласий между военными и дипломатическими лицами Ирана, заявив, что обе стороны получают указания от верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Мансур Хагигатпур заявил: "В ответ на желание Запада услышать звуки раздора и раскола среди чиновников и функционеров системы, следует сказать: мечтайте дальше".

Он заявил, что поле боя и дипломатия — это "два крыла" системы, действующие под командованием главнокомандующего.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, чего хотят США от Ирана в своей "сделке".

Только 11 июня президент США Дональд Трамп заявил о подготовке "очень мощного удара" по Ирану и пригрозил нанести удар по острову Харг и нефтяной инфраструктуре страны. Но уже через несколько часов он заявил, что удар отменяется.