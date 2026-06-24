В США створять військові полігони з реальними умовами фронту в Україні, — CBS News

Протягом найближчих чотирьох-шести тижнів армія США планує облаштувати щонайменше два внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні польові умови бою в Україні.

Це робиться для вдосконалення практичних навиків американських солдатів, заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомило CBS News.

"Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам", — сказав Дрісколл.

Він пояснив, що таким чином американські військові зможуть вдосконалювати свої навички та працювати пліч-о-пліч з розробниками.

Дрісколл зазначив, що в США вже є місця, де армія може проводити випробування безпечно.

Окрім цього, Пентагон розглядає можливість використання полігону за межами США для проведення "набагато більш інтенсивних випробувань", зокрема з гіперзвуковими апаратами.

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Автори матеріалу наголосили, що принаймні частина нинішніх навчань солдатів з протидії дронам не передбачає використання електронних засобів радіоперешкод, оскільки США обмежують застосування таких засобів на своїй території.

Нагадаємо, 23 червня видання Kyiv Independent оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше у Росії.

Фокус також писав про те, що Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ.