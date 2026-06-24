В США створять військові полігони з реальними умовами фронту в Україні, — CBS News
Протягом найближчих чотирьох-шести тижнів армія США планує облаштувати щонайменше два внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні польові умови бою в Україні.
Це робиться для вдосконалення практичних навиків американських солдатів, заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомило CBS News.
"Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам", — сказав Дрісколл.
Він пояснив, що таким чином американські військові зможуть вдосконалювати свої навички та працювати пліч-о-пліч з розробниками.
Дрісколл зазначив, що в США вже є місця, де армія може проводити випробування безпечно.
Окрім цього, Пентагон розглядає можливість використання полігону за межами США для проведення "набагато більш інтенсивних випробувань", зокрема з гіперзвуковими апаратами.
Автори матеріалу наголосили, що принаймні частина нинішніх навчань солдатів з протидії дронам не передбачає використання електронних засобів радіоперешкод, оскільки США обмежують застосування таких засобів на своїй території.
Нагадаємо, 23 червня видання Kyiv Independent оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше у Росії.
Фокус також писав про те, що Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ.