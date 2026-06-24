В США создадут военные полигоны с условиями, соответствующими реальным условиям фронта в Украине, — CBS News

В течение ближайших четырёх–шести недель армия США планирует организовать как минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реальные полевые условия боя в Украине.

Это делается для совершенствования практических навыков американских солдат, заявил министр армии США Дэн Дрисколл, сообщает CBS News.

"Можно создать условия для ведения электронной войны и все элементы боевой среды, а также привлечь к сотрудничеству производителей дронов и разработчиков средств противодействия дронам", — сказал Дрисколл.

Он пояснил, что таким образом американские военные смогут совершенствовать свои навыки и работать бок о бок с разработчиками.

Дрисколл отметил, что в США уже есть места, где армия может безопасно проводить испытания.

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность использования полигона за пределами США для проведения "гораздо более интенсивных испытаний", в частности с гиперзвуковыми аппаратами.

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Авторы материала подчеркнули, что по крайней мере часть нынешних учений солдат по противодействию дронам не предусматривает использование электронных средств радиопомех, поскольку США ограничивают применение таких средств на своей территории.

Напомним, 23 июня издание Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорится, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать более жестков отношении России.

"Фокус" также писал о том, что Трамп был впечатлен ударами Украины по территории РФ с большого расстояния.