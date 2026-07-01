"Зелені черевики": що відомо про найсумнозвіснішу жертву Евересту

Днями стало відомо, що Індія готується до небезпечної та дорогої операції, метою якої є вилучення останків альпініста Дордже Морупа, який загинув 30 років тому під час сходження на Еверест і який тривалий час був відомий як "Зелені черевики".

Його тіло перебуває у сумнозвісній "зоні смерті" Евересту на висоті понад 8000 метрів, пише Daily Mail.

Раніше припускалося, що останки належать іншому індійському альпіністу, 28-річному Цевангу Палджору. Однак проведена ДНК-експертиза спростувала цю теорію. Загиблим виявився 47-річний альпініст Дордже Моруп, який був молодшим сержантом Індо-тибетської прикордонної поліції (ITBP). Співробітники цієї служби підтвердили ідентифікацію.

Тіло Дордже Морупа пролежало в "зоні сменті" на Евересті 30 років Фото: X (Twitter)

Хто такий Дордже Моруп?

Моруп був членом експедиції ITBP з шести осіб, яка 10 травня 1996 року намагалася піднятися на Еверест північним схилом. Коли команда потрапила в сильну хуртовину неподалік від вершини, троє альпіністів повернули назад.

Відео дня

Моруп продовжив сходження разом з іншими альпіністами — 28-річним Цевангом Палджором та Цевангом Саманлою. Жоден із них не вижив.

Загалом у 1996 році на Евересті загинуло вісім осіб.

Згідно із записами експедиції, близько 15:45 за непальським часом троє альпіністів повідомили по радіо своєму керівнику, що досягли вершини. Однак пізніші повідомлення вказують на те, що погана видимість могла ускладнити визначення їхнього точного місцезнаходження, що підвищує ймовірність того, що вони залишалися приблизно за 130 метрів нижче вершини.

Незабаром після цього умови різко погіршилися. На гору налетів сильний холодний вітер, температура різко впала, а видимість знизилася майже до нуля.

Знизу учасники експедиції помітили два налобні ліхтарі, що рухалися над Другим щаблем на висоті близько 8500 метрів над рівнем моря. Більше ніхто не бачив тих альпіністів живими.

Оскільки евакуація тіл з таких екстремальних висот вважається надзвичайно небезпечним, останки Морупа залишили там, де він загинув, а сніг і лід зберегли їх протягом десятиліть.

У невеликій печероподібній ніші його тіло лежить на боці. Це місце розташовувалося глибоко в так званій "зоні смерті" Евересту — ділянці вище 8000 км, де нестача кисню чинить величезний тиск на людський організм, і вижити там дуже складно.

Тіло десятиліттями залишалося на тому самому місці, і з часом експедиції, що проходили повз, почали називати це місце "Печерою Зелених Черевиків".

Його характерні зелені черевики зробили тіло миттєво впізнаваним і перетворили його на одну з найпам’ятніших і наймоторошніших пам’яток Евересту, повз яку проходили інші альпіністи північно-східним маршрутом до вершини.

У міру того, як кількість експедицій на Еверест зростала в наступні роки, Печера Зелених Черевиків стала тривожним, але практичним орієнтиром.

"Важко не помітити людину, яка там лежить", — сказав ветеран-альпініст Ноель Ханна.

Операція з вилучення останків: що відомо

В офіційному тендері, оголошеному Індо-тибетською прикордонною поліцією, шукають спеціалізоване агентство для пошуку та вилучення останків покійного Дордже Морупа з тибетської сторони гори Еверест у період з червня по вересень 2026 року.

Згідно з повідомленнями, обрана команда повинна буде спустити останки з північного схилу Евересту та доправити їх до Делі до жовтня.

Експерти зазначають, що для цієї місії, ймовірно, знадобиться кілька висококваліфікованих шерпів, і вона може стати однією з найскладніших операцій з вилучення тіл, які коли-небудь проводилися на горі.

Евакуація тіл з Евересту вважається надзвичайно небезпечним, оскільки вертольоти не можуть безпечно підніматися на такі висоти, а замерзлі останки стають дуже важкими після десятиліть перебування у льоду.

Вважається, що на горі Еверест досі залишається понад 200 тіл, багато з яких були залишені там, де загинули альпіністи, оскільки їхнє вилучення часто є надто ризикованим.

Нагадаємо, чоловік виживав тиждень у "зоні смерті" на Евересті.

Також повідомлялося, що 274 альпіністи одночасно підкорили Еверест.