"Зеленые ботинки": что известно о самой печально знаменитой жертве Эвереста

На днях стало известно, что Индия готовится к опасной и дорогостоящей операции, целью которой является достать останки погибшего 30 лет назад во время восхождения на Эверест альпиниста Дордже Морупа, долгое время известного как "Зеленые ботинки".

Его тело находится в печально известной "зоне смерти" Эвереста на высоте более 8000 метров, пишет Daily Mail.

Ранее предполагалось, что останки принадлежат другому индийскому альпинисту, 28-летнему Цевангу Палджору. Однако проведенная ДНК-экспертиза опровергла эту теорию. Погибшим оказался 47-летний альпинист Дордже Моруп, который был младшим сержантом Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP). Сотрудники последней подтвердили идентификацию.

Тело Дордже Морупа пролежало в "зоне сменти" на Эвересте 30 лет Фото: X (Twitter)

Кто такой Дордже Моруп?

Моруп был членом экспедиции ITBP из шести человек, пытавшейся подняться на Эверест по северному склону 10 мая 1996 года. Когда команда попала в сильную метель недалеко от вершины, трое альпинистов повернули назад.

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Моруп продолжил восхождение вместе с другими альпинистами, 28-летним Цевангом Палджором и Цевангом Саманлой. Никто из них не выжил.

Всего же жертвами Эвереста в 1996 году стали восемь человек.

Согласно записям экспедиции, около 15:45 по непальскому времени трое альпинистов проинформировали по радио своего руководителя, что достигли вершины. Однако более поздние сообщения указывают на то, что плохая видимость могла затруднить определение их точного местоположения, что повышает вероятность того, что они оставались примерно в 130 метрах ниже вершины.

Вскоре после этого условия резко ухудшились. На гору обрушился сильный холодный ветер, температура резко упала, а видимость опустилась почти до нуля.

Снизу участники экспедиции заметили два налобных фонаря, движущихся над Второй ступенью на высоте около 8500 метров над уровнем моря. Больше живыми тех альпинистов никто не видел.

Поскольку извлечение тел с таких экстремальных высот считается исключительно опасным, останки Морупа были оставлены там, где он умер, а снег и лед сохранили их на десятилетия.

В небольшой пещерообразной нише его тело лежит на боку. Это место находилось глубоко в так называемой "зоне смерти" Эвереста — области выше 8000 км, где недостаток кислорода оказывает огромное давление на человеческий организм, и выжит очень сложно.

Тело десятилетиями оставалось на том же месте, и со временем проходящие мимо экспедиции стали называть это место Пещерой Зеленых Ботинков.

Его характерные зеленые ботинки сделали тело мгновенно узнаваемым и превратили его в одну из самых запоминающихся и жутких достопримечательностей Эвереста, мимо которой проходили другие альпинисты по северо-восточному маршруту к вершине.

По мере того, как количество экспедиций на Эверест увеличивалось в последующие годы, Пещера Зеленых Ботинков стала тревожным, но практичным ориентиром.

"Трудно не заметить человека, лежащего там", — говорил ветеран-альпинист Ноэль Ханна.

Операция по извлечению останков: что известно

В официальном тендере, объявленном Индо-тибетской пограничной полицией, требуется специализированное агентство по поиску и извлечению останков покойного Дордже Морупа со стороны Тибета на горе Эверест в период с июня по сентябрь 2026 года.

Согласно сообщениям, выбранная команда должна будет спустить останки с северного склона Эвереста и доставить их в Дели к октябрю.

Эксперты говорят, что для этой миссии, вероятно, потребуются несколько высококвалифицированных шерпов, и она может стать одной из самых сложных операций по извлечению тел, когда-либо проводившихся на горе.

Эвакуация тел с Эвереста считается чрезвычайно опасным, поскольку вертолеты не могут безопасно достигать таких высот, а замерзшие останки становятся очень тяжелыми после десятилетий пребывания во льду.

Считается, что на горе Эверест до сих пор остаются более 200 тел, многие из которых были оставлены там, где погибли альпинисты, поскольку их извлечение часто слишком рискованно.

Напомним, мужчина выживал неделю в зоне смерти на Эвересте.

Также сообщалось, что 274 альпиниста одновременно покорили Эверест.