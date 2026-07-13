Син Пригожина створив у ЦАР наркоімперію із золотими копальнями

Залишки російської ПВК "Вагнер" контролюють золоті копальні в Центральноафриканській Республіці, отримуючи 180 млн доларів щорічно. Вони також заробляють на контрабанді наркотику трамадолу в інші країни Африки.

Залишки російської приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Павлом Пригожиним, сином Євгена Пригожина, створили наркоімперію в Центральній Африці та контролюють золоті копальні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Найманці ПВК "Вагнер", які залишилися в ЦАР, налагодили контрабанду та продаж опіоїдного анальгетика трамадолу, щоб фінансувати свою діяльність і утримувати контроль над золотими копальнями у верхів’ях річки Убангі. Після загибелі засновника угруповання Євгена Пригожина цей "бізнес" став одним із ключових джерел її доходу.

Прихильники Вагнера так і не покинули ЦАР Фото: Соцсети

Трамадол — це знеболювальний засіб, який у високих дозах діє як стимулятор, через що його прозвали "кокаїном для бідних". Препарат виробляють в Індії, а потім через Демократичну Республіку Конго доставляють до ЦАР, де його розповсюдженням займаються вагнерівці. Здебільшого наркотик продають місцевим шахтарям, бойовикам, а також членам президентської гвардії та підлеглим їм ополченцям Sharks.

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За даними Уппсальського університету, зростання споживання трамадолу в ЦАР збіглося зі збільшенням майже на 20 % кількості загиблих у боях за контроль над районами країни. Також наркотик допомагає ПВК "Вагнер" зберігати контроль над видобутком золота, який приносить угрупованню близько 180 млн доларів на рік, а його контрабанда до сусідніх країн, зокрема Судану, забезпечує додатковий дохід.

У ЦАР залишається близько 500 найманців, якими керує син Пригожина Павло. За даними Africa Center for Strategic Studies, ПВК "Вагнер" фактично підпорядкувала собі республіку завдяки глибокій інтеграції в місцеву політичну та військову систему. Сам Павло Пригожин після смерті батька отримав у спадок всю його бізнес-імперію.

Після заколоту Пригожина-старшого під час авіакатастрофи у 2023 році влада Росії заявила, що угруповання буде розформовано, а його діяльність в Африці та на Близькому Сході перейде під контроль Міноборони РФ. Було створено Африканський корпус, але ПВК "Вагнер" продовжила свою діяльність у ЦАР.

Також колишні "вагнерівці", які тепер входять до складу Африканського корпусу Міноборони РФ, діють у Малі, де періодично зазнають поразок від місцевих ополченців.

Деякі члени ПВК "Вагнер" навіть приєдналися до РДК, яка воює в Україні на боці ЗСУ.