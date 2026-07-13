Сын Пригожина построил в ЦАР наркоимперию с золотыми рудниками

Остатки от российской ЧВК "Вагнер" контролируют золотые прииски в Центральноафриканской Республике, получая 180 млн долларов ежегодно. Они также зарабатывают на контрабанде наркотика трамадол в другие страны Африки.

Остатки российской частной военной компании "Вагнер" во главе с Павлом Пригожиным, сыном Евгения Пригожина, создали наркоимперию в Центральной Африке и контролируют золотые прииски. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Оставшиеся в ЦАР наемники ЧВК "Вагнер" наладили контрабанду и продажу опиоидного анальгетика трамадола, чтобы финансировать свою деятельность и удерживать контроль над золотыми рудниками в верховьях реки Убанги. После гибели основателя группировки Евгения Пригожина этот "бизнес" стал одним из ключевых источников ее дохода.

Вагнеровцы так и не убрались из ЦАР Фото: Соцсети

Трамадол — это обезболивающее, которое в высоких дозах действует как стимулятор, из-за чего его прозвали "кокаином для бедных". Препарат производят в Индии, а затем через Демократическую Республику Конго доставляют в ЦАР, где его распространением занимаются вагнеровцы. В основном наркотик продают местным шахтерам, боевикам, а также членам президентской гвардии и подчиненным им ополченцам Sharks.

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По данным Уппсальского университета, рост потребления трамадола в ЦАР совпал с увеличением почти на 20% числа погибших в боях за контроль над районами страны. Также наркотик помогает ЧВК "Вагнер" сохранять контроль над золотодобычей, которая приносит группировке около $180 млн в год, а его контрабанда в соседние страны, включая Судан, обеспечивает дополнительный доход.

В ЦАР остаются около 500 наемников, ими руководит сын Пригожина Павел. По данным Africa Center for Strategic Studies, ЧВК "Вагнер" фактически подчинила себе республику за счет глубокой интеграции в местную политическую и военную систему. Сам Павел Пригожин после смерти отца получил в наследство всю его бизнес-империю.

После мятежа Пригожина-старшего в авиакатастрофе в 2023 году власти России заявляли, что группировка будет расформирована, а ее деятельность в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под контроль Минобороны РФ. Был создан Африканский корпус, но ЧВК "Вагнер" продолжила свою деятельность в ЦАР.

Также бывшие вагнеровцы, теперь уже в составе Африканского корпуса Минобороны РФ действуют в Мали, где периодически терпят поражение от местных ополченцев.

Некоторые члены ЧВК "Вагнер" даже присоединились к РДК, которая воюет в Украине на стороне ВСУ.