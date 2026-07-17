Як у 1941 році: у РФ заявили, що німці воюватимуть в Україні під гаслами вермахту та СС

Член ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ноа Крігер, який насправді є уродженцем Чечні Мурадом Дадаєвим, заявив, що створює в Росії підрозділ із громадян Німеччини.

Крігер-Дадаєв також є соратником глави Чечні Рамзана Кадирова і останнім часом публікує фото у військовій формі та стверджує, що нібито воює в Україні. Тепер він повідомив, що створить підрозділ на свою честь, назве його "Крігер" і буде "боротися з безпілотниками" під гаслами вермахту та СС, повідомляє російське видання "Сирена".

"Як я й обіцяв, найближчим часом я створя наш так званий німецький батальйон. Усе офіційно, там ми зможемо захищати наші німецькі цінності", — заявив Крігер у Instagram.

Він закликав охочих приїхати до Росії та перелічив принципи майбутнього підрозділу: "ніяких наркотиків, ніяких гомосексуалів", зазначивши, що партійна приналежність, національність і релігія не мають значення. За словами Крігера, батальйон не перебуватиме безпосередньо на лінії фронту.

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Крігер супроводив свої публікації гаслами "Gott mit uns" ("З нами Бог") — історичним прусським військовим девізом, який пізніше використовувався німецькою армією під час Другої світової війни, а також "Meine Ehre heißt Treue" ("Моя честь — це вірність") — девізом військ СС.

Крігер-Дадаєв не приховує своїх симпатій до нацизму

За кілька днів до цього Крігер опублікував фотографію медалі "За військову доблесть" та посвідчення до неї. Згідно з опублікованим документом, його нагородили наказом командира загону "Шторм" від 1 липня 2026 року. Раніше Крігер також заявляв, що бере участь у бойових діях на боці Росії, публікуючи фотографії та відео у військовій формі, зокрема з геолокацією Бахмута.

Наразі у партії "Альтернатива для Німеччини" не прокоментували плани свого члена.

Нагадаємо, раніше Ноа Крігер відвідував Чечню, де зустрічався з місцевими чиновниками та Рамзаном Кадировим і подарував віце-прем’єру Ахмеду Дудаєву кортик "Люфтваффе" зі свастикою. Після цього відділення AfD у Нижній Саксонії розпочало процедуру його виключення з партії.

Крім того, Крігер-Дадаєв опублікував фото з окупованого Донецька.