Как в 1941 году: в РФ заявили, что немцы будут воевать в Украине под девизами вермахта и СС

Член ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Ноа Кригер, который на самом деле является уроженцем Чечни Мурадом Дадаевым, заявил, что создает в России подразделение из граждан Германии.

Кригер-Дадаев также является соратником главы Чечни Рамзана Кадырова и с недавних пор постит фото в военной форме и утверждает, что якобы воюет в Украине. Теперь он сообщил, что создаст подразделение имени себя, назовет его "Кригер" и будет "бороться с беспилотниками" под девизами вермахта и СС, сообщает российское издание "Сирена"

"Как я и обещал, в ближайшее время я создам наш так называемый немецкий батальон. Все официально, там мы сможем защищать наши немецкие ценности", — заявил Кригер в Instagram.

Он призвал желающих приехать в Россию и перечислил принципы будущего подразделения: "никаких наркотиков, никаких гомосексуалов", отметив, что партийная принадлежность, национальность и религия значения не имеют. По словам Кригера, батальон не будет находиться непосредственно на линии фронта.

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Свои публикации Кригер сопроводил лозунгами "Gott mit uns" ("С нами Бог") — историческим прусским военным девизом, который позже использовался немецкой армией во время Второй мировой войны, а также "Meine Ehre heißt Treue" ("Моя честь называется верностью") — девизом войск СС.

Кригер-Дадаев не скрывает своих симпатий к нацизму

За несколько дней до этого Кригер опубликовал фотографию медали «За ратную доблесть» и удостоверения к ней. Согласно опубликованному документу, он был награжден приказом командира отряда "Шторм" от 1 июля 2026 года. Ранее Кригер также заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне России, публикуя фотографии и видео в военной форме, в том числе с геолокацией Бахмута.

Пока в партии "Альтернатива для Германии" не комментировали планы своего члена.

Напомним, ранее Ноа Кригер ездил в Чечню, где встречался с местными чиновниками и Рамзаном Кадыровым и подарил вице-премьеру Ахмеду Дудаеву кортик люфтваффе со свастикой. После этого отделение AfD в Нижней Саксонии начало процедуру его исключения из партии.

Также Кригер-Дадаев постил фото из оккупированного Донецка.