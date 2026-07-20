Символ країни: Петер Мадяр пропонує "Королеві шахів" стати президенткою Угорщини (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що хоче запропонувати чемпіонці світу з шахів Юдіт Полгар очолити країну. Саму угорку фанати цього спорту називають "Королевою шахів".

На думку Мадяра, Угорщина заслуговує мати очільника держави, який би міг "пишатися кожен угорець". Про це він написав у своєму Facebook.

Очільник угорського уряду зазначив, що зустрінеться з ексчемпіонкою світу вже в понеділок, 20 липня. Мадяр підкреслює, що запропонує 49-річній угорці очолити країну після ухвалення нової редакції Конституції країни.

"Ім'я Юдіт Полгар було синонімом для таланту та витривалості протягом десятиліть. Визнання її особи не залежить від її політичної приналежності або зв'язків, а від її виняткового таланту, наполегливості, неперевершеного обслуговування і чесності. Вона є тією, хто заслужив повагу та визнання як вдома, так і по всьому світу", — відзначив Мадяр.

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Наразі сама ексчемпіонка світу не прокоментувала дану пропозицію. На її публічних сторінках наразі немає жодної інформації щодо факту зустрічі та ймовірного початку політичної кар'єри.

Справжня "Королева шахів": хто така Юдіт Полгар

Угорка Юдіт Полгар вважається однією з найкращих шахісток в історії цього виду спорту. В 15-річному віці вона встановила світовий рекорд, ставши першою жінкою-гросмейстеркою серед жінок і чоловіків.

Документальний фільм "Queen of Chess" на Netflix про Юдіт Полгар

Протягом активної кар'єри, вона була чемпіонкою світу серед жінок, п'ятиразовою переможницею Шахової Олімпіади. Також Полгар активно грала проти чемпіонів світу серед чоловіків (її суперниками були Магнус Карлсен, Гаррі Каспаров, Вішванатан Ананд та інші).

Після 26 років за шахівницею, вона стала відомою коментаторкою шахових турнірів, займається благочинністю та є запрошеною викладачкою в Кембриджському університеті. В 2026-му про її кар'єру та про ігри проти суперників вийшов документальний фільм на Netflix під назвою "Королева шахів" (Queen of Chess).

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Угорщині змінили Конституцію через Орбана. Поправка передбачає обмеження, за яких главою уряду можна буде стати тільки два строки загалом.

Згодом стало відомо, що соратник Орбана Петер Сіярто склав повноваження депутата. Він отримав "надзвичайно вигідну пропозицію" від однієї з провідних світових компаній на міжнародну посаду.