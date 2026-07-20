Символ страны: Петер Мадьяр предлагает "Королеве шахмат" стать президентом Венгрии (видео)

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что хочет предложить чемпионке мира по шахматам Юдит Полгар возглавить страну. Саму венгерку поклонники этого вида спорта называют "королевой шахмат".

По мнению Мадьяра, Венгрия заслуживает такого главы государства, которым "мог бы гордиться каждый венгр". Об этом он написал в своём Facebook.

Глава венгерского правительства отметил, что встретится с бывшей чемпионкой мира уже в понедельник, 20 июля. Мадьяр подчеркивает, что предложит 49-летней венгерке возглавить страну после принятия новой редакции Конституции страны.

"Имя Юдит Полгар на протяжении десятилетий было синонимом таланта и выносливости. Признание её личности зависит не от её политической принадлежности или связей, а от её исключительного таланта, настойчивости, непревзойдённого профессионализма и честности. Она заслужила уважение и признание как на родине, так и во всем мире", — отметил Мадьяр.

Відео дня

Сама бывшая чемпионка мира не прокомментировала это предложение. На её публичных страницах пока нет никакой информации о факте встречи и возможном начале политической карьеры.

Настоящая "Королева шахмат": кто такая Юдит Полгар

Венгерка Юдит Полгар считается одной из лучших шахматисток в истории этого вида спорта. В 15 лет она установила мировой рекорд, став первой женщиной-гроссмейстером среди женщин и мужчин.

Документальный фильм "Queen of Chess" на Netflix о Юдит Полгар

На протяжении своей активной карьеры она была чемпионкой мира среди женщин и пятикратной победительницей Шахматной олимпиады. Кроме того, Полгар активно играла против чемпионов мира среди мужчин (её соперниками были Магнус Карлсен, Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд и другие).

Проведя 26 лет за шахматной доской, она стала известной комментатором шахматных турниров, занимается благотворительностью и является приглашённым преподавателем в Кембриджском университете. В 2026 году о её карьере и партиях против соперников вышел документальный фильм на Netflix под названием "Королева шахмат" (Queen of Chess).

Ранее Фокус сообщал о том, что в Венгрии изменили Конституцию из-за Орбана. Поправка предусматривает ограничения, согласно которым главой правительства можно будет быть только два срока в общей сложности.

Впоследствии стало известно, что соратник Орбана Петер Сиярто сложил полномочия депутата. Он получил "чрезвычайно выгодное предложение" от одной из ведущих мировых компаний на международную должность.