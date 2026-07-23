Невідомий плюнув у Петера Мадяра: як відреагував прем'єр Угорщини (відео)

На західному вокзалі у Будапешті стався неприємний інцидент з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, розповіли медіа. Відео з місця подій показало, що прем'єр перебував на пероні в оточенні угорців, і один з них підійшов впритул та плюнув на політика. Що відбулось з Мадяром, який постраждав від хуліганських дій?

Інцидентом з плюванням у бік прем'єра Мадяра стався вдень 22 липня, розповіло угорське видання HVG. Політик перебував на вокзалі разом з міністром транспорту Давидом Вітезі. Коли посадовці походжали пероном, невідомий чоловік старшого віку з сивою бородою підійшов справа, сказав кілька нерозбірливих слів, а потім плюнув, влучивши, ймовірно, на спину піджака Мадяра. На відео бачимо, що посадовець на мить обернувся, сказав чоловіку "доброго дня" та пішов далі.

Запис з інцидентом на вокзалі в Будапешті триває близько 40 секунд. Спершу глядачі бачать двох політиків, які ідуть пероном. Навколо — кілька пересічних угорців та угорок, які чекають свого потягу. У кадр не потрапила охорона: позаду та навколо Мадяра та Вітезі — вільний простір, у якому міг опинитись будь-хто. У якийсь момент на відстань близько метра підходить невідомий, але і тоді охорона ніяк не проявляється. Лише після моменту плювання бачимо, як кремезний чоловік з'являється у кадрі та прямує до хулігана. Серед іншого, чути, що політики говорять про "друге життя", яке міг би мати цей вокзал за прикладом аналогічної споруди у Варшаві.

Відео дня

Тим часом медіа уточнило, що Мадяр та Вітезі планували провести пресконференцію, коли стався неприємний інцидент. Уточнюються також слова невідомого хулігана: він, ймовірно, сказав "Ви розважалися? Ви посміли сюди приїхати?"

Згодом з'ясувалось, що поліція отримала звернення від прокуратури щодо плювання в Мадяра. Справа стосується підозр у "наклепі", ідеться у матеріалі HVG. Також є припущення, хто міг подати позов — або угорський громадський діяч Іштван Теньї, який є "любителем доносів" та ексчленом партії "Фідес", або хтось інший.

Петер Мадяр — реакція на інцидент з плювком

На сторінці Facebook Петера Мадяра опублікували кадри з плюванням на вокзалі. Політик написав, що "не має гніву" і що не подаватиме позов. Крім того, на думку прем'єра, чоловік, який вчинив хуліганські дії, є представником партії "Фідес" попереднього очільника країни Віктора Орбана.

Петер Мадяр — допис про інцидент з плюванням Фото: Скриншот

Зазначимо, Петер Мадяр — угорський політик, який переміг на виборах у квітні 2026 року та замінив Віктора Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини. Очільник партії "Тиса" відсунув від влади Орбана, який 16 років керував країною та не разі їздив з візитами у Москву й вимагав капітуляції України. Новий очільник країни, Петер Мадяр, звинувачував свого попередника у тому, що кілька сімей володіли "половиною країни": заяву побачила третина громадян.

Нагадуємо, 29 липня стало відомо, що Петер Мадяр пропонував "королеві шахів" Юдіт Полгар стати президенткою Угорщини.