Неизвестный плюнул в Петера Мадяра: как отреагировал премьер-министр Венгрии (видео)

На Западном вокзале в Будапеште произошел неприятный инцидент с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, сообщили СМИ. Видео с места событий показало, что премьер находился на перроне в окружении венгров, и один из них подошел вплотную и плюнул на политика. Что произошло с Мадяром, который пострадал от хулиганских действий?

Инцидент с плевком в сторону премьера Мадяра произошел днем 22 июля, сообщило венгерское издание HVG. Политик находился на вокзале вместе с министром транспорта Давидом Витези. Когда чиновники шли по перрону, неизвестный мужчина старшего возраста с седой бородой подошел справа, сказал несколько неразборчивых слов, а затем плюнул, попав, вероятно, на спину пиджака Мадяра. На видео видно, что чиновник на мгновение обернулся, сказал мужчине "добрый день" и пошел дальше.

Запись с инцидентом на вокзале в Будапеште длится около 40 секунд. Сначала зрители видят двух политиков, идущих по перрону. Вокруг — несколько обычных венгров и венгерок, ожидающих свой поезд. В кадр не попала охрана: позади и вокруг Мадяра и Витези — свободное пространство, в котором мог оказаться кто угодно. В какой-то момент на расстояние около метра подходит неизвестный, но и тогда охрана никак не реагирует. Только после того, как состоялся плевок, мы видим, как в кадре появляется крепкий мужчина и направляется к хулигану. Среди прочего слышно, что политики говорят о "второй жизни", которую мог бы обрести этот вокзал по примеру аналогичного сооружения в Варшаве.

Відео дня

Между тем СМИ уточнили, что Мадяр и Витези планировали провести пресс-конференцию, когда произошел неприятный инцидент. Также уточняются слова неизвестного хулигана: он, вероятно, сказал: "Вы развлекались? Вы посмели сюда приехать?"

Позже выяснилось, что полиция получила обращение от прокуратуры по поводу плевка в адрес Мадяра. Дело касается подозрений в "клевете", говорится в материале HVG. Также есть предположения о том, кто мог подать иск — либо венгерский общественный деятель Иштван Теньи, который является "любителем доносов" и бывшим членом партии "Фидес", либо кто-то другой.

Петер Мадьяр — реакция на инцидент с плевком

На странице Петера Мадяра в Facebook были опубликованы кадры, на которых запечатлено, как на него плевали на вокзале. Политик написал, что "не испытывает гнева" и не будет подавать иск. Кроме того, по мнению премьера, мужчина, совершивший хулиганские действия, является представителем партии "Фидес" бывшего главы страны Виктора Орбана.

Петер Мадяр — пост об инциденте со сплеванием Фото: Скриншот

Отметим, что Петер Мадяр — венгерский политик, победивший на выборах в апреле 2026 года и сменивший Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии. Лидер партии "Тиса" отстранил от власти Орбана, который 16 лет руководил страной, неоднократно посещал Москву и требовал капитуляции Украины. Новый лидер страны, Петер Мадяр, обвинял своего предшественника в том, что несколько семей владели "половиной страны": это заявление увидела треть граждан.

Напоминаем, что 29 июля стало известно, что Петер Мадяр предложил "королеве шахмат" Юдит Полгар занять пост президента Венгрии.