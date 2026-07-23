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Неизвестный плюнул в Петера Мадяра: как отреагировал премьер-министр Венгрии (видео)

фотография премьер-министра Венгрии Петера Мадяра на вокзале в Будапеште
Петер Мадяр подвергся нападению неизвестного на вокзале в Будапеште 22 июля | Фото: Скриншот

На Западном вокзале в Будапеште произошел неприятный инцидент с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, сообщили СМИ. Видео с места событий показало, что премьер находился на перроне в окружении венгров, и один из них подошел вплотную и плюнул на политика. Что произошло с Мадяром, который пострадал от хулиганских действий?

Инцидент с плевком в сторону премьера Мадяра произошел днем 22 июля, сообщило венгерское издание HVG. Политик находился на вокзале вместе с министром транспорта Давидом Витези. Когда чиновники шли по перрону, неизвестный мужчина старшего возраста с седой бородой подошел справа, сказал несколько неразборчивых слов, а затем плюнул, попав, вероятно, на спину пиджака Мадяра. На видео видно, что чиновник на мгновение обернулся, сказал мужчине "добрый день" и пошел дальше.

Запись с инцидентом на вокзале в Будапеште длится около 40 секунд. Сначала зрители видят двух политиков, идущих по перрону. Вокруг — несколько обычных венгров и венгерок, ожидающих свой поезд. В кадр не попала охрана: позади и вокруг Мадяра и Витези — свободное пространство, в котором мог оказаться кто угодно. В какой-то момент на расстояние около метра подходит неизвестный, но и тогда охрана никак не реагирует. Только после того, как состоялся плевок, мы видим, как в кадре появляется крепкий мужчина и направляется к хулигану. Среди прочего слышно, что политики говорят о "второй жизни", которую мог бы обрести этот вокзал по примеру аналогичного сооружения в Варшаве.

Відео дня

Между тем СМИ уточнили, что Мадяр и Витези планировали провести пресс-конференцию, когда произошел неприятный инцидент. Также уточняются слова неизвестного хулигана: он, вероятно, сказал: "Вы развлекались? Вы посмели сюда приехать?"

Позже выяснилось, что полиция получила обращение от прокуратуры по поводу плевка в адрес Мадяра. Дело касается подозрений в "клевете", говорится в материале HVG. Также есть предположения о том, кто мог подать иск — либо венгерский общественный деятель Иштван Теньи, который является "любителем доносов" и бывшим членом партии "Фидес", либо кто-то другой.

Петер Мадьяр — реакция на инцидент с плевком

На странице Петера Мадяра в Facebook были опубликованы кадры, на которых запечатлено, как на него плевали на вокзале. Политик написал, что "не испытывает гнева" и не будет подавать иск. Кроме того, по мнению премьера, мужчина, совершивший хулиганские действия, является представителем партии "Фидес" бывшего главы страны Виктора Орбана.

скриншот поста Петера Мадяра об инциденте со сплеванием
Петер Мадяр — пост об инциденте со сплеванием
Фото: Скриншот

Отметим, что Петер Мадяр — венгерский политик, победивший на выборах в апреле 2026 года и сменивший Виктора Орбана на посту премьер-министра Венгрии. Лидер партии "Тиса" отстранил от власти Орбана, который 16 лет руководил страной, неоднократно посещал Москву и требовал капитуляции Украины. Новый лидер страны, Петер Мадяр, обвинял своего предшественника в том, что несколько семей владели "половиной страны": это заявление увидела треть граждан.

Напоминаем, что 29 июля стало известно, что Петер Мадяр предложил "королеве шахмат" Юдит Полгар занять пост президента Венгрии.