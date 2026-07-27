У центрі Варшави невідомий вдарив українського блогера під час прямого ефіру

Українського блогера вдарили на вулиціпід час прямої трансляції на Twitch.

На відео, яке з'явилось у мережі, видно, як хлопець іде по вулиці та розмовляє українською, коли його б'ють по голові.

Деякі ресурси стверджують, що інцидент трапився у Варшаві.

Перед ударом чути, як молодики перемовляються між собою про українця, використовуючи нецензурну лексику. Він відвернув від себе камеру та встиг зняти їх на відео: видно, що молодиків було кілька.

Відео моменту удару швидко з’явилося в соцмережах.

Офіційної заяви від польської сторони наразі немає.

Нагадаємо, у Вроцлаві чоловіки напали на українську пару біля магазину. Подружжя отримало серйозні травми.

Після резонансного побиття української пари у Вроцлаві мати постраждалої Анастасії розкрила нові подробиці інциденту. За її словами, нападники були озброєні ножем, або кастетом.